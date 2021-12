Un grand constructeur automobile rappelle plus de 475 000 voitures américaines en raison de problèmes liés à l’appareil photo et au coffre

Tesla a rappelé près d’un demi-million de voitures vendues aux États-Unis en raison de deux défauts techniques qui pourraient augmenter les risques d’accidents au fil du temps. Le premier concerne la caméra de recul de toutes les voitures Tesla Model 3 fabriquées entre 2017 et 2020. L’autre concerne les verrous de coffre avant des voitures Model S.

Les deux rappels volontaires ont été déposés auprès de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et les concessionnaires et centres de service Tesla ont été informés la semaine dernière, rapporte CNN. Le problème avec la caméra de recul du modèle 3 est causé par un câble qui peut se séparer après usure, coupant potentiellement l’alimentation de la caméra. Le rappel concerne les 356 309 voitures Model 3 fabriquées entre 2017 et 2020.

Le rappel de la Model S concerne 119 009 véhicules. Le problème provient du loquet du coffre avant, qui pourrait s’ouvrir de manière inattendue, faisant éclater le capot pendant la conduite. Tesla a commencé à enquêter sur le problème du « frunk » en janvier après l’ouverture du coffre avant d’un conducteur pendant qu’il conduisait. L’enquête sur le problème de la caméra du modèle 3 a commencé en juin 2021.

Les propriétaires de Tesla recevront des lettres sur les problèmes en février. Tesla est au courant de 2 301 demandes de garantie et de 601 rapports de terrain liés au problème du modèle 3 à la mi-décembre, note le New York Post. Tesla n’a pas connaissance d’accidents, de blessures ou de décès liés à l’un ou l’autre de ces problèmes, a déclaré la NHTSA.

C’est le dernier numéro technique pour les voitures électriques de Tesla. Début décembre, CNBC a rapporté que Tesla remplaçait les caméras à répéteur dans les ailes avant de centaines de voitures Model S, Model X et Model 3 fabriquées en Californie sans émettre de rappel volontaire. Selon des documents internes obtenus par CNBC, les caméras contenaient des cartes de circuits imprimés (PCB) défectueuses à l’intérieur, ce qui pourrait entraîner une défaillance inattendue des caméras. Les caméras à répéteur sont utilisées pour les fonctions d’assistance à la conduite de Tesla, telles que le pilote automatique, la navigation sur le pilote automatique et l’invocation intelligente. Ce problème a été signalé pour la première fois par Drive Tesla en décembre 2020. Les clients ayant ce problème seront éligibles pour une réparation « de bonne volonté » que Tesla paiera, rapporte CNBC.

La NHTSA enquête également sur la décision de Tesla d’autoriser les conducteurs à jouer à des jeux sur les écrans des voitures pendant que le véhicule est en mouvement, rapporte CNBC. Tesla a ensuite accepté de mettre fin à cette fonctionnalité. Tesla a également rappelé 135 000 véhicules en février sous la pression de la NHTSA, car les véhicules étaient dotés d’écrans tactiles susceptibles de tomber en panne, ce qui élevait la possibilité d’un accident.