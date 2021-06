Un grand critique technologique à la Maison Blanche se révèle être un millionnaire en Bitcoin

Tim Wu, qui a qualifié Bitcoin de « bulle » au plus fort du marché haussier de 2017 tout en voyant son potentiel comme une « réserve de valeur », a actuellement Bitcoin comme la plus grande participation de son portefeuille financier.

Le meilleur expert antitrust de la Maison Blanche, Tim Wu, s’est révélé être un Bitcoiner, selon une divulgation financière personnelle qu’il a récemment déposée.

Principal critique de Big Tech, Wu a rejoint l’administration Biden en mars en tant qu’assistant spécial pour la technologie et la politique de concurrence auprès du président du Conseil économique national.

Bien que Wu n’ait pas été impliqué dans les questions de politique de crypto-monnaie, cette divulgation est un grand soutien pour la principale crypto-monnaie et le marché, qui continue de voir une augmentation de son adoption. Un responsable officiel anonyme de la Maison Blanche a déclaré à Politico,

“Tim est récusé de toute question particulière concernant le bitcoin ou la crypto-monnaie, généralement en raison de son intérêt financier, et n’a travaillé sur aucune de ces questions.”

Wu possède entre 1 et 5 millions de dollars en Bitcoin, qui se négocie actuellement à moins de 33 000 dollars, en baisse d’environ 50 % par rapport à son record historique de près de 65 000 dollars il y a deux mois.

Outre Bitcoin, il possède également entre 100 001 et 250 000 $ en jetons FIL, le crypto natif de la plate-forme de stockage Filecoin. FIL -11,37% Filecoin / USD FILUSD 72,59 $

Bitcoin est le plus gros avoir de son portefeuille financier, entre 25 % et 43 %, tandis qu’une grande partie du reste de ses avoirs se trouve dans des fonds communs de placement Vanguard. Il est également investisseur dans une réserve de valeur traditionnelle, possédant entre 15 001 $ et 50 000 $ en lingots d’or.

Wu a en fait qualifié Bitcoin de “bulle” au plus fort du marché haussier de 2017 en décembre et s’est demandé: “Est-ce que cela vaut vraiment quelque chose?”

“Bitcoin n’est soutenu par aucun souverain, et contrairement à une action ou à une obligation, il ne vous donne droit à rien d’autre que Bitcoin lui-même”, a-t-il écrit à l’époque, bien qu’il ait ajouté que cette “qualité illusoire” décrit la plupart des formes de de l’argent.

Bien que sa volatilité rende son utilisation pratique dans les achats quotidiens douteuse, Wu a déclaré que la crypto-monnaie “pourrait bien fonctionner comme réserve de valeur que vous pouvez vendre”.

