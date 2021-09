Un grand d’Europe dit “NON” à Haaland

02/09/2021 à 15h17 CEST

Seulement un peu plus de 24 heures se sont écoulées depuis la clôture du marché des transferts cet été et nous commençons déjà à avoir les premières nouvelles sur le prochain mercato de l’été 2022. Et c’est bien Erling Haaland, en compagnie de Kylian Mbappé. , sera le protagoniste principal de la prochaine fenêtre estivale. Le Borussia Dortmund est conscient qu’il sera quasiment impossible de le retenir un an de plus et tout indique que l’attaquant norvégien fera un saut de niveau et la prochaine étape de sa carrière sportive. Haaland Cela intéresse tous les grands clubs d’Europe et il y aura sûrement une grande guerre pour reprendre leurs services, car cela garantit – si aucune catastrophe ne se produit – des chiffres scandaleux du côté des buteurs au cours de la prochaine décennie.

Avec Kylian Mbappé avec un demi-pied au Real Madrid, il semble que ce sera Haaland qui fera la une des nombreuses couvertures des journaux au cours des prochains mois. De nombreux clubs ne s’intéressent pas seulement à lui, mais ont également posé des questions sur le Norvégien. Cependant, il ne semble pas que tout le monde soit déterminé à reprendre ses services. Ou plutôt, ce n’est pas qu’ils ne soient pas décidés, c’est qu’ils ont conscience de la difficulté de faire l’opération en Haaland avec succès. C’est le cas du FC Bayern Munich. C’est interessant? Oui, mais il considère quand même la “guerre” de l’attaquant norvégien comme perdue et, même, trouve très compliqué que Erling haaland aller rester en Bundesliga. Si clair et retentissant a été Karl–Heinz Rummenigge, l’ancien manager du Bayern Munich lors d’une interview pour le média allemand ‘Sport Bild’.

Après le dernier marché des transferts vécu, on ne mettra pas la main en feu pour rien. Nous ne sortirons pas le Bayern de la course pour Haaland, on ne sait jamais. La vérité est qu’un 2022 est présumé avec le nom de Erling haaland sur toutes les lèvres. Le souhait de chacun.