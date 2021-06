Un grand journal refuse de décrire le suspect de tir de masse d’Austin – RedState ⋆ 10z viral

Ma collègue Jennifer Oliver O’Connell a rendu compte plus tôt d’une fusillade de masse à Austin, au Texas, vendredi soir.

Quatorze personnes ont été blessées, dont au moins deux grièvement blessées lors d’une fusillade dans le centre-ville d’Austin.

Deux hommes sont soupçonnés d’être impliqués dans la fusillade, selon les premières informations ; bien que la police ait déclaré plus tard que le nombre n’était pas clair, mais il y avait une description de l’un des suspects.

Mais c’est ce que l’homme d’État américain d’Austin a dit à propos de ce suspect qui fait beaucoup parler aujourd’hui.

Au bas de son article sur la fusillade, le journal incluait ce qui suit.

Note de l’éditeur : la police n’a publié qu’une vague description du tireur présumé samedi matin. L’Austin American-Statesman n’inclut pas la description car elle est trop vague pour le moment pour être utile dans l’identification du tireur et une telle publication pourrait nuire à la perpétuation des stéréotypes. Si des informations plus détaillées sont publiées, nous mettrons à jour nos rapports.

Ils ont également tweeté ceci :

Dans le cadre de notre politique de signalement de sécurité publique, @statesman ne publie pas de vagues descriptions de suspects potentiels. À l’heure actuelle, les informations fournies par la police sur un éventuel tireur entrent dans cette catégorie et pourraient perpétuer des stéréotypes et mettre en danger des personnes innocentes. – Austin Statesman (@statesman) 12 juin 2021

Donc en d’autres termes, ne rapportons pas réellement les nouvelles, notre prétendu travail. Ne donnons pas aux gens les informations dont nous pouvons disposer pour protéger le public ou grâce auxquels ils pourraient être en mesure d’identifier le suspect. Jouons à une sorte de jeu éveillé, car nous ne voulons pas dire quelle est la race du tireur. Euh, les gars ? Ne pas donner la description peut risquer des vies innocentes.

Nous avons vu de très mauvaises idées libérales, mais celle-ci pourrait bien prendre le gâteau.

Or, la police n’était pas si réticente ; ils ont publié une description de ce suspect, et ce n’était pas aussi « vague » que le prétendait le journal.

Ainsi, nous pouvons voir ci-dessous ce que le journal ne voulait pas dire.

Le ou les suspects restent en fuite. On ne sait pas s’il y a un ou plusieurs suspects impliqués. Il y a un suspect décrit comme un homme noir, avec des mèches effrayantes, portant une chemise noire et une silhouette maigre. La zone sera fermée pendant une période prolongée pour traiter la scène du crime. Les enquêteurs collectent et examinent les images des caméras et des vidéos de surveillance.

Maintenant, bien sûr, cette description a également été diffusée à la télévision, donc je ne suis pas sûr de ce que l’Austin Statesman pensait qu’ils cachaient avec leurs efforts. Cela les rendait simplement ridicules et indignes de confiance en tant que source d’information. Quelles informations seraient nécessaires pour qu’ils couvrent réellement l’actualité ? Le nom et l’adresse du gars ?

Quatorze personnes ont été abattues et elles craignent de « perpétuer les stéréotypes » ? Peut-être, juste peut-être, cela ne devrait-il pas être ce à quoi ils pensent ? Et rapporter la vérité n’est pas « perpétuer des stéréotypes ». Mais, c’est là que passer la diapositive avec une pensée folle nous a amenés – et c’est un endroit dangereux.