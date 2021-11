Un grand Kielce a une nouvelle fois profané la forteresse des Palau

18/11/2021

Act le 19/11/2021 à 02:47 CET

Le Barça a perdu ce jeudi aux Palau contre Lomza Vive Kielce (30-32) qui s’échappe dans le leadership et a démontré avec des majuscules la grande équipe qui s’est formée pour cette saison. Dommage, mais mercredi prochain il aura l’occasion de se rattraper sur la piste polonaise.

FCB

KIE

BARÇA, 30

(16 + 14) : Pérez de Vargas (p.), Luka Cindric (1), Ludovic Fàbregas (5), Dika Mem (7), Timothey N’Guessan (7), Aleix Gómez (3, 1p.), Aitor Ariño (2) -sept de départ-, Leo Maciel (ps), Thiagus Petrus, Blaz Janc, Haniel Langaro (1), Ángel Fernández (1), Ali Zein, Melvyn Richardson, Domen Makuc (3) et Artur Parera.

LOMZA VIVE KIELCE, 32

(19 + 13) : Andreas Wolff (g.), Branko Vukovic (3), Nicolas Tournat (2), Tomasz Gebala, Miguel Sánchez-Migallón, Arkadiusz Moryto (7), Dylan Nahi (6) -sept de départ-, Szymon Sicko (4), Alex Dujshebaev (4), Igor Karacic (1), Uladzislau Kulesh (2), Artsem Karalek (3), Michal Olejniczak et Sigvaldi Bjoern Gudjonsson.

ARBITRES

Slave Nikolov et Gjorgji Nachevski (Macédoine du Nord). Ils ont exclu deux minutes du local Haniel Langaro (16:38); et les visiteurs Igor Karacic (13:48) et Branko Vujovic (49:03).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

2-3, 6-5, 9-6, 11-10, 12-15, 16-19 (repos), 19-22, 22-23, 23-26, 26-28, 27-29 et 30-32 (final).

INCIDENTS

Match correspondant à la septième journée du groupe B de la Ligue des champions de handball masculin disputé devant 2.480 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Il s’agit de la première défaite de la saison aux Palaos, où le décuple champion d’Europe Je n’ai pas perdu en Champions du très lointain 5 décembre 2015 par 31-33 également avant Kielce de Dujshebaev dans une exposition Bielecki).

L’équipe blaugrana face à la visite du chef de groupe avec Ludovic Fàbregas comme seul pivot avec le tout jeune Artur Parera après la grave blessure de Luís Frade et en attendant l’arrivée du tunisien nationalisé qatari ben Ali.

Les 30 premières minutes comportaient deux parties clairement différenciées séparées par l’exclusion rigoureuse du Brésilien Haniel Langaro. D’ici là, domination et contrôle d’un excellent Barça. À partir de là, démonstration offensive du champion de Pologne.

Avec trois buts d’affilée, le récemment renouvelé Timothey N’Guessan a équilibré le grand début de match de son compatriote Dylan Nahi de l’autre côté pour maintenir l’égalité alors qu’il passait par le 9′ (5-5). De là, l’irruption de Dika Mem et les deux minutes d’Igor Karacic ont déchaîné celles de Carlos Ortega (10-6 à 16′).

Aleix Gómez a eu beaucoup de succès

| DAVID RAMÍREZ

Cependant, là, Langaro est allé sur le banc en raison d’une exclusion rigoureuse et cela a coïncidé avec quatre buts consécutifs d’Arkadiusz Moryto pour équilibrer le score (11-11 à la 21′) et donner l’avantage à l’équipe dirigée par l’hispano-kirghize Talant Dujshebaev.

La défense locale a coulé et Kielce s’est déplacé comme Pedro dans sa maison à proximité du but de Gonzalo Pérez de Vargas. L’entrée de Leo Maciel n’a rien changé et les visiteurs se sont rendus aux vestiaires avec trois buts locatifs (16-19) après avoir gagné par 14-18.

Le Barça a tenté de resserrer sa défense et a réussi à réduire son désavantage en amenant le jeu davantage sur ses terres. Un but d’Ángel Fernández au compteur a placé les locaux à deux buts (20-22) et, après un échec impardonnable à un contre l’ancien joueur de Kielce il a été équipe de jeunes Aleix Gómez celui qui a marqué 22-23 en 39′.

Dika Mem était le meilleur joueur du Barça

| .

Le Kielce y a démontré sa solvabilité en réagissant avec un excellent Sicko au rythme qui a marqué le « hispanique » Álex Dujshebaev pour étirer à nouveau la gencive (23-26 à 45′) et forcer Ortega à arrêter le match pour sécuriser la prochaine attaque.

Petrus a mené la défense du Barça, mais la réalité de l’équipe cette saison est ce qu’elle est et quelques excellents arrêts de l’Allemand Andreas Wolff sur des tirs d’un malheureux Ángel Fernández avec la fermeté de 6-0 ont donné des ailes à Kielce. trois buts d’avance à huit minutes de la fin (26-29).

Après avoir attaqué avec sept, le Barça a défendu 5-1 avec Ariño en tête et avait une attaque à égalité, mais n’a pas marqué et Wolff a été couronné dans la figure du match confirmant la supériorité du but polonais. Au final, 30-32 et… il est temps de continuer à travailler.