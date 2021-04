Un grand nombre de mesures pour améliorer le flux de crédit

En vue de concentrer davantage les mesures de liquidité sur la relance de l’activité dans des secteurs spécifiques, la RBI a prolongé de six mois jusqu’au 30 septembre 2021 le régime des opérations de repo à long terme ciblées (TLTRO).

Par Ankur Mishra

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a annoncé mercredi une série de mesures visant à améliorer le flux de crédit dans le système. Les mesures comprennent un soutien de liquidité de Rs 50 000 crore pour de nouveaux prêts au cours de l’exercice 22 à toutes les institutions financières indiennes (AIFI) comme Nabard, Sidbi, NHB et Exim Bank.

En dehors de cela, le régulateur a augmenté la limite de prêt pour les agriculteurs individuels à Rs 75 lakh de Rs 50 lakh contre la promesse de produits agricoles. La RBI a également prolongé de six mois l’avantage de la classification des prêts au secteur prioritaire (PSL) pour les prêts des banques aux sociétés financières non bancaires (NBFC).

«Cette dispense qui était disponible du 13 août 2019 au 31 mars 2021, est encore prolongée de six mois, jusqu’au 30 septembre 2021», a déclaré la RBI. En août 2019, la RBI avait décidé que le crédit bancaire aux NBFC enregistrés pour rétrocession serait considéré comme un prêt sectoriel prioritaire.

En vue de concentrer davantage les mesures de liquidité sur la relance de l’activité dans des secteurs spécifiques, la RBI a prolongé de six mois jusqu’au 30 septembre 2021 le régime des opérations de repo à long terme ciblées (TLTRO).

Raj Kiran Rai G, président de l’Association des banques indiennes et directeur général de l’Union Bank of India, a déclaré que l’extension du programme TLTRO à la demande et un financement supplémentaire aux AIFI aideraient à fournir des ressources aux segments nécessiteux de l’économie.

SS Mallikarjun Rao, directeur général et PDG de la Punjab National Bank, a déclaré: «Bien que la liquidité ait été assurée via TLTRO en cas de reprise de la demande, la possibilité de prêter via les NBFC, l’amélioration de la limite de prêt par rapport aux récépissés d’entrepôt, la facilité de liquidité pour les AIFI. sont toutes de bonnes mesures pour garantir la disponibilité continue du crédit, ce qui contribue à une reprise économique plus rapide. »

Anil Gupta, vice-président, notation du secteur financier, ICRA, a déclaré que l’extension du programme PSL est positive et améliorera encore le flux de crédit vers les NBFC et les HFC pour les prêts aux secteurs identifiés. «Les NBFC et les HFC ont bénéficié de l’accès aux nouvelles lignes de financement à des taux compétitifs tout en permettant aux banques de répondre à leurs exigences en matière de PSL avec une meilleure perspective risque-rendement», a déclaré Gupta.

