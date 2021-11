Un grand nombre d’entreprises énergétiques britanniques font faillite depuis septembre – Ofgem révèle le coût choquant de la crise | Royaume-Uni | Nouvelles

De nombreuses sociétés énergétiques britanniques, qui fournissent souvent à la fois du gaz et de l’électricité aux foyers et aux entreprises, ont dû faire face à la flambée des prix de gros de l’énergie, car les plafonds de prix du régulateur limitent la part des augmentations pouvant être répercutée sur les clients. Le dernier quatuor à cesser ses activités, comprenant Omni Energy, MA Energy, Zebra Power et Ampoweruk, compte au total environ 23 700 clients nationaux et non nationaux, qui trouveront de nouveaux fournisseurs, a déclaré Ofgem.

Ofgem a déclaré dans un communiqué : « Ces dernières semaines, il y a eu une augmentation sans précédent des prix mondiaux du gaz, ce qui exerce une pression financière sur les fournisseurs.

« L’Ofgem travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et l’industrie pour s’assurer que les clients continuent d’être protégés cet hiver. »

Au total, environ deux millions de clients ont été contraints de changer de société énergétique.

De plus, Bulb Energy, le septième plus grand fournisseur d’énergie domestique de Grande-Bretagne avec 1,7 million de clients, est largement soupçonné d’être au bord de l’effondrement.

Le Premier ministre Boris Johnson et le secrétaire aux Affaires Kwasi Kwarteng travailleraient sur un plan d’urgence si le pire devait arriver.

Les nouveaux coûts énergétiques potentiels des clients seront couverts par le plafonnement des prix des régulateurs, mais s’ils utilisaient des tarifs fixes moins chers, ils pourraient devoir payer plus avec leur nouveau fournisseur.

Ofgem a déclaré que Zebra Power fournit environ 14 800 clients domestiques tandis qu’Omni Energy fournit environ 6 000 clients domestiques à prépaiement, MA Energy fournit environ 300 clients commerciaux et Ampoweruk fournit environ 600 clients domestiques et 2 000 entreprises.

Au total, 18 fournisseurs ont cessé leurs activités au cours des deux derniers mois en raison de la flambée des prix mondiaux du gaz.

Neil Lawrence, directeur de la vente au détail chez Ofgem, a déclaré : « Nous savons que c’est une période inquiétante pour de nombreuses personnes et que l’annonce d’un fournisseur faisant faillite peut être troublante.

« Je veux rassurer les clients concernés qu’ils n’ont pas à s’inquiéter : sous notre filet de sécurité, nous veillerons à ce que votre approvisionnement en énergie se poursuive.

« Si vous avez du crédit sur votre compte, les fonds que vous avez versés sont protégés et vous ne perdrez pas l’argent qui vous est dû.

« Ofgem choisira un nouveau fournisseur pour vous et pendant que nous faisons cela, notre conseil est d’attendre de nommer un nouveau fournisseur et de ne pas changer entre-temps.

« Vous pouvez compter sur votre approvisionnement en énergie comme d’habitude. Nous vous informerons lorsque nous aurons choisi un nouveau fournisseur, qui vous contactera ensuite au sujet de votre tarif. »

