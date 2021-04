Un grand panier de Valence entre en finale de l’Eurocup

04/09/2021

Valencia Basket disputera la finale du Championnat d’Europe dimanche contre Reyer Venezia après avoir battu Carolo Basket ce vendredi en demi-finale par 68-80 dans un affrontement dans lequel son jeu agressif a éliminé l’équipe de France en première mi-temps mais dans lequel dans la seconde il a dû puiser dans la maturité de la jeune Raquel Carrera pour étouffer la révolte de son rival.

PANIER FLAMMES CAROLO, 68

(8 + 16 + 26 + 18): Bouderra (5), Pouye (16), Miyem (10), Nared (8), Akhator (11) -partant cinq-, Turner (6), Sy-Diop (5) , Cado et Diallo (7).

PANIER VALENCIA, 80

(27 + 21 + 12 + 20): Ouviña (7), Casas (12), Allen (8), Trahan-Davis (15), Carrera (22) -partant cinq-, Gülich (8), Gómez (2) , Juskaite, Pina (3) et Romero (3).

Györgyi (Norvège), Jacobs (Belgique) et Prpa (Serbie). Sans éliminé

La deuxième demi-finale de l’Eurocup a joué dans le pavillon de la ville hongroise de Szekszard à huis clos en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

A 19 ans, et malgré avoir reçu un coup au doigt à l’échauffement, l’intérieur galicien a terminé avec 22 points et huit rebonds Mais surtout, il marquait couramment lorsque les poignets tremblaient le plus.

Valence a commencé calmement et avec son plan de match très clair. Sa défense agressive, avec Cristina Ouviña et Queralt Casas noyant la ligne extérieure française, a empêché Carolo d’entrer dans l’affrontement et ses contre-attaques rapides lui ont donné l’initiative du jeu (2-16, m.5).

La rotation rapide de Rubén Burgos a permis à l’équipe de maintenir son rythme défensif élevé et la verticalité de Casas a continué d’alimenter son score (14-38, m.14). L’accident s’est stabilisé mais un triple sur le klaxon de la mi-temps de María Pina semblait définitivement envoyer Carolo sur la toile. (24-48, m.20).

Cela a au moins semblé à Valence, qui est revenu sur la piste détendu et a été surpris par la démonstration physique et la foi de son rival. Avec Endene Miyem comme stylet, l’équipe de France a rapidement réduit son désavantage.

Carrera a maintenu Valence à flot mais les triples de Carolo, dont un du vétéran Amel Bouderra, ils ont ajusté l’amortisseur au maximum avant qu’il n’entre dans son dernier set (50-58, m.28).

Les changements défensifs de l’équipe de France ont maintenu l’attaque valencienne hors du rythme et l’apparition de Tima Pouye, Yvonne Turner ou Christelle Diallo ils ont levé leurs armes presque aussi vite que les référents de leurs rivaux ont disparu.

Voyant le panorama, Valence était calme pour resserrer sa défense mais aussi pour retrouver Carrera, qui avec ses renversements a aidé l’équipe à passer les pires minutes.

Avec l’horizon le plus clair, bon travail de Trahan-Davis sous la jante et un triple de Bec Allen ils ont mis fin aux espoirs français et ont permis à Valence de vivre une fin de match tranquille.

Mais ce calme a été altéré par le coup violent que Marie Gülich a subi au visage, qui a conduit Burgos à récriminer l’entraîneur français pour la dureté utilisée dans un échange de vues tendu à la fin de l’affrontement et que ainsi que la perte possible de l’intérieur de Laura Gil, peut compliquer la finale de Valence.