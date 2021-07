Un grand pas pour des services plus rapides des chemins de fer indiens ! Vitesse maximale autorisée sur le pont de Godavari doublée à 100 km/h

in

C’est la première fois sur le réseau du South Central Railway qu’un pont à tablier ballasté de plus d’1 km de long est autorisé à fonctionner à 100 km/h.

Indian Railways a continuellement modernisé son infrastructure pour améliorer la vitesse des trains. Dans cette direction, la zone South Central Railways a franchi une étape majeure en doublant la vitesse maximale autorisée à 100 km/h sur le pont crucial de Godavari situé entre la section Manchiryal-Peddampet. Il est intéressant de noter que c’est la première fois sur le réseau du South Central Railway qu’un pont à tablier ballasté de plus de 1 km de long est autorisé à fonctionner à 100 km/h. Le tronçon Manchiryal-Peddampet de 9 km de long est situé sur la route diagonale d’or de la section Kazipet-Balharshah, qui est une porte d’entrée de la région sud du pays, en particulier du nord de l’Inde.

Le pont #Godavari devient le premier pont en béton de SCR de plus de 1 km de long avec une vitesse maximale autorisée de 100 km/h • La vitesse maximale autorisée sur le pont a doublé, passant de 50 km/h

Selon South Central Railways, dans ce tronçon critique, jusqu’à sept ponts mineurs sont situés ainsi qu’un pont crucial de 1,2 km de long sur la rivière Godavari. Plusieurs cimenteries, centrales au charbon et centrales thermiques entourent ce tronçon avec une ligne distincte pour leurs embranchements/industries, ce qui entraîne une forte congestion de la section. Pour alléger la congestion, la troisième ligne avait été achevée en 2018. Depuis lors, la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h entre Manchiryal-Peddampet, tandis que sur le pont Godavari, la vitesse maximale était de 50 km/h.

Pour doubler la vitesse sur ce pont, d’importants travaux ont été entrepris par le chemin de fer de zone, qui consistait à souder tous les longs rails de soudure le long du pont, à fournir un joint de dilatation d’aiguillage sur les deux côtés des approches du pont, à renforcer la formation de la voie par wagons de Ballast ainsi que bourrage entre autres. Pour garantir l’absence de défauts, des tests TRC et OMS ont été effectués sur le pont en conséquence.

Simultanément, selon South Central Railways, les restrictions de vitesse temporaires le long de la troisième ligne entre Manchiryal-Peddampet ont également été respectées et la vitesse sur cette section a été portée à 100 km par heure. La zone a en outre déclaré que cela contribuerait à une meilleure exploitation des trains sur la section ferroviaire Kazipet-Balharshah, qui est une section très fréquentée et saturée avec des trains de marchandises et de passagers exploités à pleine capacité.

