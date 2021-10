Un grand polyvalent à un prix raisonnable

Xiaomi arrive souvent et sape les goûts de Samsung, offrant un ensemble similaire de spécifications et d’éléments de conception à un prix inférieur. Mais généralement, il y a un compromis. Le MiUI de Xiaomi n’est pas connu pour sa stabilité, et Samsung a passé des années à peaufiner ses appareils photo désormais excellents. Le dernier téléphone, le Xiaomi 11T.

Le 11T offre des spécifications décemment puissantes, une configuration à trois caméras et plus encore. Est-ce suffisant pour justifier son prix, qui est de 499 £ / 499 € ? J’ai testé le Xiaomi 11T pour le savoir.

Conception du Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T ressemble à peu près à tous les téléphones Android de milieu de gamme en 2021. Il possède un écran bord à bord avec une découpe perforée pour la caméra frontale, ainsi qu’une grande bosse de caméra rectangulaire en haut à gauche de à l’arrière, un port USB-C en bas, etc.

Rien de tout cela ne veut dire que le téléphone a l’air mauvais. Au contraire, de nombreux fabricants de smartphones copient les designs des autres pour une raison. Mais si vous recherchez un appareil au look unique, ce n’est pas le cas.

Xiaomi 11T Retour Source de l’image : Christian de Looper pour .

Sur les bords, vous obtiendrez tous les éléments habituels, y compris une bascule de volume, un port USB-C et un bouton d’alimentation. Ce bouton d’alimentation offre un capteur d’empreintes digitales intégré, et je l’ai trouvé rapide et précis presque tout le temps.

Le téléphone est construit à partir de matériaux de relativement haute qualité, notamment une face avant et une face arrière en verre. Il y a aussi un cadre en métal qui maintient le tout ensemble, ce qui contribue à lui donner un aspect et une sensation généralement premium. Cela dit, le verre capte assez facilement les empreintes digitales.

Écran Xiaomi 11T

À l’avant du Xiaomi 11T, vous obtiendrez un écran de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela signifie que même s’il ne s’agit pas de l’écran à la plus haute résolution, il a l’air plutôt bien et est capable de fournir facilement une sensation fluide et réactive. Dès la sortie de la boîte, le téléphone est réglé sur 60 Hz, donc si vous voulez cette sensation réactive, vous devrez passer à 120 Hz dans l’application Paramètres.

Xiaomi 11T Hole-Punch Source de l’image : Christian de Looper pour .

Malheureusement, ce n’est pas l’un des nouveaux panneaux LPTO sophistiqués de Samsung, vous n’obtiendrez donc pas de taux de rafraîchissement variable – vous êtes à peu près verrouillé à 120 Hz. Cela signifie que le passage au taux de rafraîchissement plus élevé aura un impact plus important sur la durée de vie de la batterie.

L’écran devient également assez lumineux. L’écran affiche une luminosité maximale de 1000 nits, ce qui signifie que même en plein soleil, vous devriez pouvoir voir ce qui se passe. La grande majorité du temps, vous n’aurez pas besoin d’augmenter la luminosité aussi haut.

Performances du Xiaomi 11T

Sous le capot, le Xiaomi 11T propose un chipset MediaTek Dimensity 1200, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de RAM. En d’autres termes, il s’agit d’un téléphone milieu de gamme qui devrait encore être plus que suffisamment puissant pour la majorité des utilisateurs.

Dans une utilisation quotidienne de base, j’ai trouvé que le téléphone fonctionnait parfaitement bien. Même avec des jeux relativement lourds et un multitâche, le téléphone bégayait ou sautait rarement, et je n’ai jamais rencontré de plantage d’application.

Les benchmarks confirment la solide performance au jour le jour. Grâce au Dimensity 1200, le téléphone a obtenu les résultats ci-dessous.

GeekBench 5: 860 monocœur, 2956 multicœur

3DMark Vie sauvage : 4207

Ces résultats sont plutôt bons, surtout pour un téléphone dans cette gamme de prix. L’appareil ne battra pas les téléphones Android les plus haut de gamme, mais ce n’est pas loin – et vous n’aurez pas besoin de meilleures performances. Cela ressemble aux performances offertes par le Qualcomm Snapdragon 870, mais pas tout à fait le Snapdragon 888.

Batterie Xiaomi 11T et charge

Le Xiaomi 11T propose une batterie assez grande de 5 000 mAh, et le résultat est qu’elle devrait facilement durer une journée complète d’utilisation même relativement lourde. Même avec l’affichage du taux de rafraîchissement élevé activé, le téléphone a pu durer une journée de jeu, de multitâche, etc. Nous nous attendons à ce que la grande majorité des utilisateurs n’aient aucun problème avec la durée de vie de la batterie de ce téléphone.

Source de l’image d’empreintes digitales Xiaomi 11T : Christian de Looper pour .

Contrairement au 11T Pro plus cher, le téléphone n’offre pas de charge rapide de 120 W. Cependant, il obtient une charge rapide de 67 W, qui est toujours capable de charger l’appareil extrêmement rapidement. Il y a un chargeur rapide de 67 W dans la boîte, vous pouvez donc profiter de la technologie immédiatement. Malheureusement, l’appareil ne prend pas en charge la recharge sans fil, ce qui est un peu ennuyeux à voir.

Appareil photo Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T est livré avec un système de triple caméra, composé d’une caméra principale de 108 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra « télémacro » de 5 mégapixels. La caméra télémacro de l’appareil s’est avérée prendre des photos incroyablement rapprochées, et cela reste vrai sur ce téléphone, qui reçoit le même traitement.

Source de l’image de la caméra Xiaomi 11T : Christian de Looper pour .

Au quotidien, l’appareil photo du 11T n’est pas mal. Dans des environnements bien éclairés, l’appareil photo est capable de prendre des photos relativement détaillées avec des couleurs éclatantes. L’appareil photo principal de 108 mégapixels permet au téléphone de créer une image très détaillée de 12 mégapixels avec un arrangement de pixels 9 en 1, avec peu de bruit. C’est une bonne nouvelle, cela signifie que vous obtiendrez des images solides la plupart du temps.

Malheureusement, les images en basse lumière sur ce téléphone ne sont pas géniales. Le téléphone dispose d’un mode nuit dédié et vous pourrez toujours distinguer les sujets de la photo lorsque vous l’utiliserez. Mais ne vous attendez pas au niveau de prises de vue en basse lumière que vous obtiendrez sur des téléphones plus chers. La caméra télémacro a également besoin de beaucoup de lumière pour fonctionner correctement, mais lorsque vous avez suffisamment de lumière, les résultats sont plutôt bons.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Le téléphone est livré avec un certain nombre de fonctionnalités d’appareil photo qui peuvent vous aider. Il existe un mode Pro, qui vous permet de modifier les choses manuellement, et il existe d’autres modes, comme un mode VLOG qui vous permet de capturer une double vidéo. C’est une solide sélection de fonctionnalités.

Logiciel Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T est livré avec le MiUI de Xiaomi, ce qui est un peu le bordel. Le système d’exploitation est livré avec des applications aléatoires comme AliExpress, PUBG Mobile et WPS Office prêtes à l’emploi, et c’est beaucoup de bugs. Ces bugs sont presque quotidiens avec MiUI, et si vous achetez un téléphone Xiaomi, vous devrez vous y habituer.

Source de l’image du logiciel Xiaomi 11T : Christian de Looper pour .

Si vous vous y habituez, il y a quelques points positifs à MiUI. Xiaomi a retiré une page du livre d’Apple avec une fonctionnalité de centre de contrôle qui vous permet d’accéder à des paramètres rapides sans parcourir vos notifications.

Il y a d’autres touches intéressantes ici et là à apprécier, et j’aime vraiment les améliorations apportées par MiUI par rapport à Android. Mais les bloatwares et les bugs rendent l’utilisation quotidienne difficile.

Conclusion

Le Xiaomi 11T a beaucoup d’atouts, surtout pour le prix. L’appareil offre un design solide, un bon appareil photo dans la gamme de prix et d’excellentes performances. Ce n’est pas parfait – les bogues logiciels sont un peu délicats, par exemple. Mais si vous voulez un solide polyvalent qui ne casse pas votre tirelire, le Xiaomi 11T vaut la peine d’être considéré.

La compétition

Dans cette gamme de prix, il y a une tonne de concurrence. Le plus notable vient peut-être de Google, avec le Google Pixel 5a. Malheureusement, le Pixel 5a n’est pas très disponible, vous ne pourrez donc peut-être pas mettre la main dessus. Sinon, vous devriez envisager quelque chose dans la série Samsung Galaxy A, un iPhone SE ou même un ancien téléphone OnePlus.

Dois-je acheter le Xiaomi 11T ?

Oui. Le Xiaomi 11T offre un design décent, un appareil photo solide et plus encore.