Un grand prêteur hypothécaire abandonne son projet d’accepter les paiements cryptographiques

United Wholesale Mortgage (UWM), l’un des principaux prêteurs hypothécaires aux États-Unis, a suspendu son intention d’accepter les paiements en crypto-monnaie.

Dans un communiqué de presse partagé plus tôt cette semaine, le prêteur hypothécaire basé à Pontiac, dans le Michigan, a expliqué que les risques associés à l’acceptation de la crypto-monnaie l’emportaient de loin sur les avantages et qu’il n’irait pas de l’avant avec l’initiative pour le moment.

UWM avait annoncé son intention d’accepter Bitcoin pour les paiements en août. La société a expliqué à l’époque que son initiative permettrait aux propriétaires américains de payer leurs prêts immobiliers en Bitcoin, ce qui en fait une première pour l’industrie.

Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société, le directeur général Mat Ishbia a déclaré qu’ils étudiaient la faisabilité de l’initiative et espéraient avoir quelque chose de concret d’ici le troisième trimestre. Un tweet de l’entreprise a même partagé la possibilité d’ajouter des options de paiement pour Ether et d’autres actifs numériques une fois l’initiative Bitcoin lancée.

Dans le communiqué de presse de cette semaine, UWM a expliqué avoir accepté son premier paiement en crypto-monnaie en septembre et traité cinq autres transactions ce mois-ci. Le programme pilote s’est concentré sur l’examen de la vitesse, de la sécurité et de la facilité des paiements par crypto-monnaie. Mais, bien que les tests aient été concluants, UWM a déclaré qu’il abandonnerait l’idée pour le moment.

« Comme nous l’avons dit le trimestre dernier, nous allions envisager d’accepter la crypto-monnaie et la tester pour voir s’il s’agit d’une solution plus rapide, plus simple et moins chère, et grâce aux membres de notre équipe technologique innovante, les transactions ont réussi. »

« En raison de la combinaison actuelle de coûts supplémentaires et d’incertitude réglementaire dans l’espace cryptographique, nous avons conclu que nous n’allions pas dépasser le stade pilote pour le moment. »