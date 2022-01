Un grand requin blanc attire l’attention sur un spot de surf populaire

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Kaydn Persidok (@liitlesurfergirl)

Les images ont été capturées à Seaside Reef, un endroit du comté de North San Diego populaire parmi les stars montantes. Kaydn, qui fait partie de l’équipe de développement olympique de surf des États-Unis, a rappelé son expérience à The CW San Diego :

« Peu de temps avant de voir la brèche du requin, mon amie a dit qu’elle avait vu quelque chose qui ressemblait à un requin nager juste sous elle, et à ce moment-là, c’est devenu suspect ! L’eau était un peu trouble à cause de la pluie et c’était juste un requin. Puis, lorsque nous l’avons vu se briser, mon cœur s’est empressé et j’ai été stupéfait et abasourdi mais aussi un peu effrayé parce que ce n’était pas trop loin de nous !

Kaydn a ajouté : « Je respecte l’océan et toute la faune et les créatures qui s’y trouvent ! Je pense que c’est vraiment cool de voir une brèche de requin pendant qu’un surfeur surfe sur une vague ! Je n’ai jamais vu ça auparavant.

Des requins blancs juvéniles ont été repérés sporadiquement au cours des derniers mois à proximité des plages de San Diego, en particulier dans la région de Del Mar.

Chris Lowe, qui dirige le Shark Lab à la California State University, Long Beach, a déclaré à FTW Outdoors :

« Nous avons encore une douzaine de requins blancs juvéniles qui traînent à Del Mar. Certains y sont depuis presque un an maintenant. »

Les requins blancs juvéniles, qui peuvent mesurer plus de 10 pieds, se nourrissent principalement de raies pastenagues et d’autres poissons de fond et sont le plus souvent observés le long de la côte sud de la Californie en été et au début de l’automne.