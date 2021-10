Un chercheur a averti vendredi qu’un énorme grand requin blanc naviguait juste au-delà du rivage d’El Capitan State Beach, près de Santa Barbara.

«Elle n’est pas votre juvénile de tous les jours en Californie du Sud; c’est une énorme adulte que vous devriez éviter », a déclaré Michael Domeier, directeur exécutif du Marine Conservation Science Institute, via Instagram.

Le requin blanc a été nommé Poe Girl par Keith Poe, qui a marqué le requin en 2017 dans le cadre d’un projet de marquage et de surveillance MCSI en cours. Poe a déclaré à FTW Outdoors que Poe Girl mesurait légèrement plus de 17 pieds lorsqu’il l’a taguée, et pourrait être considérablement plus grande maintenant.

La publication Instagram de Domeier a suscité l’intérêt de ses abonnés, y compris des surfeurs qui avaient surfé sur les vagues à El Capitan vendredi.

« Certainement pas! J’étais juste là-bas dans l’eau et je suis entré et j’ai dit à mon ami que je pensais avoir vu un requin et il m’a envoyé ce message », a écrit un abonné. « Je suis sûr à environ 99% que je viens de voir sa nageoire dorsale faire surface à environ 50 mètres au-delà de l’alignement. »

Un autre surfeur a affirmé avoir repéré un requin « avec une nageoire dorsale de la taille d’un cône de signalisation » et a ajouté: « L’autre chose solitaire que je pensais que cela pourrait être était une orque parce qu’aucun dauphin ne pouvait être aussi gros ».

Un autre adepte a répondu: « J’ai plus peur du test de goût curieux juvénile que l’adulte qui sait que nous n’avons pas beaucoup de viande sur nous. »

Domeier a répondu : « Les requins blancs juvéniles mangent du poisson, des raies pastenagues et d’autres requins. Les requins blancs adultes mangent des phoques, des lions de mer et des marsouins. Les adultes sont plus susceptibles de mordre une personne qu’un jeune.

Il semble cependant que toute menace posée par Poe Girl ait été quelque peu atténuée. Samedi matin, selon l’application, Poe Girl s’était déplacée considérablement plus loin au large.

Mais, bien sûr, cela ne veut pas dire qu’elle ne reviendra pas pour une autre visite.

–Remarque : le public peut suivre les mouvements de Poe Girl et de dizaines d’autres requins marqués via l’application Expedition White Shark du MCSI.