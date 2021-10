Un grand requin blanc s’approche d’un enfant surfer impuissant dans une vidéo de drone terrifiante – ‘Brave kid’ | Bizarre | Nouvelles

La même espèce de requin qui a inspiré les « Jaws » de Steven Spielberg a été vue à Del Mar, en Californie, plus tôt cette année, le 30 septembre. Immortalisé par les images du drone de Scott Fairchild, le grand requin blanc nageait juste sous la planche de surf d’un enfant alors qu’il était allongé dessus.

Sans bouger, l’enfant a remarqué l’animal et l’a juste regardé nager à côté de lui.

M. Fairchild a partagé les images passionnantes sur Instagram.

« Enfant courageux ! » il a écrit dans la légende.

« Ce grand requin blanc plutôt épais a traversé les surfeurs et ce gamin l’a vu! » il ajouta.

Le résumé mondial des attaques de requins de 2020 a identifié 57 attaques non provoquées, ce qui est inférieur à la moyenne de 80 attaques par an entre 2015 et 2019.

« Comme nous l’avons signalé pour la première fois en juin, la baisse observée des incidents de morsure de requin peut avoir été causée par les quarantaines généralisées, les plages fermées et les voyages de vacances minimisés en réponse à la pandémie de COVID-19 », a déclaré l’International Shark Attack File (ISAF) dans une déclaration.

Les chances d’être tué par un requin aux États-Unis restent très faibles avec 3 748 067 à 1.

Au contraire, les humains tuent environ 100 millions de requins et de raies chaque année.

La plupart sont tués par les pêcheurs commerciaux pour leurs nageoires et leur chair.

Les abeilles, les guêpes, les chiens et les serpents sont responsables de beaucoup plus de décès chaque année aux États-Unis que les requins, a déclaré l’ISAF.