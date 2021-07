in

George Russell dit que lui et ses compatriotes Lewis Hamilton et Lando Norris ont de bonnes relations et beaucoup de respect les uns pour les autres.

En termes de pilotes de F1, l’Angleterre est en bonne place ces jours-ci, avec sept fois champion du monde Hamilton rejoint sur la grille par Norris et Russell en 2019.

Les deux jeunes pilotes ont impressionné depuis lors, tandis que l’attaquant Hamilton a continué à connaître un énorme succès avec Mercedes.

Avec Russell prêt à passer à l’équipe allemande et McLaren s’améliorant, il est probable que les trois seront en compétition plus directement les uns avec les autres dans les années à venir, mais l’homme de Williams dit que, pour le moment, il y a beaucoup de respect et de convivialité. entre eux tous.

“Nous nous entendons tous, pour être honnête”, a déclaré Russell Le podcast de Silverstone.

«Chaque fois que nous nous croisons, nous nous parlons toujours et je pense qu’il y a un grand respect entre nous trois.

“Évidemment, Lando et moi respectons vraiment tout ce que Lewis a accompli, mais je pense aussi dans l’autre sens – je pense que Lewis respecte que nous sommes deux jeunes qui arrivent et font un travail à moitié décent.

« Lando fait un travail spectaculaire en ce moment et je pense qu’il [Hamilton] le reconnaît, pour être honnête. Il y a donc un fort respect entre nous tous.

Silverstone, nous venons pour vous. ️ pic.twitter.com/qQGMBklcMy – George Russell (@GeorgeRussell63) 12 juillet 2021

La prochaine manche du calendrier est la course à domicile des trois pilotes à Silverstone, et contrairement à l’année dernière, les tribunes seront pleines de fans pour cela.

Dans le même épisode de podcast, Russell a parlé de son bonheur à ce sujet et de sa satisfaction que le circuit ne soit pas une ville fantôme.

“Vous n’avez tout simplement pas cette atmosphère lorsque vous entrez en piste un samedi ou un dimanche matin”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé comment cela s’était passé sans foule.

« C’est calme, on se croirait un peu dans une ville fantôme, pour être honnête. C’est évidemment toujours aussi chargé quand vous êtes avec les équipes de F1 et sur la grille, qui est pleine à craquer, mais vous regardez autour de vous et c’est complètement vide.

“Ce n’est pas ça le sport – le sport c’est l’atmosphère, le divertissement et les fans en sont une grande partie. Aller à Silverstone avec ce qui sera de loin la plus grande foule que nous ayons eu en un an et demi sera tellement excitant pour tout le monde.

« Vous ne pouvez pas le quantifier, mais le simple fait d’avoir ce soutien… évidemment, cela ajoute une pression supplémentaire, mais c’est une bonne pression et beaucoup d’entre nous en profitent. Sortir là-bas pour essayer de réaliser votre meilleure performance devant tout le monde est un sentiment si spécial, surtout si vous faites du bon travail. »

