Un graphique révèle les niveaux clés alors que les taureaux et les ours se battent face à face

La crypto-monnaie Ripple XRP et le moyen d’échange pour les solutions d’entreprise sont entrés dans une phase de correction après que les taureaux ont forcé un prix à clôturer au-dessus de la résistance de juin [$1.100]. En conséquence, la vente à découvert a été rentable pour les ours sur les périodes intrajournalières.

Passons à l’analyse du délai de 4 heures pour avoir un aperçu des scénarios possibles qui pourraient rendre le contrôle aux taureaux, ou une baisse persistante des prix.

Le graphique 4HR ci-dessus montre la chute du prix du XRPUSDT d’environ 22% après avoir signalé une divergence baissière cachée le 15 septembre 20h00.

Un contre modèle de divergence haussière régulière le 21 septembre 20h00 a stoppé la chute des prix, après quoi le XRPUSDT se négocie dans une fourchette de prix en triangle descendant.

Le modèle graphique en triangle descendant actuel montre que nous devrions nous attendre à une rupture de prix au-dessus ou en dessous de la limite supérieure ou inférieure du triangle descendant.

De manière significative, une cassure de prix en dessous du support de 0,8588 et au-delà de 0,8582, met l’accent sur une domination baissière, tandis qu’une cassure au-dessus de la résistance de 0,9818 montre une prise de contrôle haussière.

Niveaux intrajournaliers Ripple XRP

Taux au comptant : 0,9394 Tendance à moyen terme [H4]: Triangle descendant [Bearish]

Volatilité : Faible Support : 0,8858 $ et 0,8582 $ Résistance : 0,9598 $, 0,9818 $, 1,017 $ et 1,13 $

