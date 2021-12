Un graphique stupéfiant montre comment Omicron a presque anéanti Delta au Royaume-Uni et c’est une bonne nouvelle | Royaume-Uni | Des nouvelles

Alors que les données entrantes sur la variante Omicron ont montré des signes encourageants qu’elle pourrait présenter une version moins dangereuse du coronavirus, la vitesse à laquelle elle transmet sonne l’alarme dans le monde entier. Les autorités avertissent que, bien qu’il s’agisse d’une version potentiellement plus douce du virus, Omicron constitue toujours une menace sérieuse pour les systèmes de santé, l’économie et la santé publique.

Lundi, le gouvernement a publié un nouvel ensemble de données sur la variante Omicron, qui a montré de nouvelles tendances intéressantes.

Le plus remarquable est la vitesse à laquelle la variante semble prendre le dessus sur Delta en tant que variante la plus répandue au Royaume-Uni.

A Londres – surnommé « Omicron Ground Zero » – la variante représente plus de 95% de tous les génomes séquencés, selon les données.

Dans toute l’Angleterre, plus de 90 % des cas sont désormais des Omicron.

Les données montrent également le taux alarmant auquel Omicron devient la variante dominante, passant de 73% à plus de 90 dans la semaine précédant Noël.

Mais ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles. Les scientifiques sont de plus en plus convaincus qu’Omicron est une version moins sévère de Covid et, avec l’aide de vaccins, est moins susceptible de voir des gens se retrouver à l’hôpital.

En Afrique du Sud, où la nouvelle variante a été identifiée pour la première fois, le pic aigu d’infections causées par Omicron semble reculer aussi rapidement qu’il est arrivé.

Ridhwaan Suliman, chercheur principal au Conseil sud-africain pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR), a déclaré que le pays a « maintenant dépassé le pic de la vague Omicron ».

Il a déclaré que bien que la positivité des tests reste « toujours élevée à 29,8% », le fait que le chiffre diminue confirme « la baisse des infections est réelle et non un artefact de test ».

Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford et conseiller du gouvernement en sciences de la vie, a déclaré que bien que les hospitalisations aient augmenté ces dernières semaines alors qu’Omicron se propage dans la population, la maladie « semble être moins grave et de nombreuses personnes passent un temps relativement court dans hôpital ».

Moins de patients avaient besoin d’oxygène à haut débit et la durée moyenne de séjour était réduite à trois jours, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’Omicron n’était « pas la même maladie que nous voyions il y a un an » et que les taux de mortalité élevés de Covid au Royaume-Uni avaient disparu pour de bon.

Il a déclaré: « Les scènes horribles que nous avons vues il y a un an – les unités de soins intensifs étant pleines, de nombreuses personnes meurent prématurément – ​​c’est maintenant de l’histoire ancienne à mon avis et je pense que nous devrions être rassurés sur le fait que cela va probablement continuer. »

Il a déclaré que bien qu’il y ait eu une augmentation du nombre de personnes sous ventilateurs à Londres – jusqu’à 232 au 27 décembre – il est resté inférieur à 400, un marqueur à surveiller lors de l’examen de nouvelles restrictions.

Tout le monde n’est cependant pas d’accord avec certains scientifiques critiquant la décision du gouvernement de ne pas imposer de nouvelles restrictions en Angleterre, même si les hospitalisations ne sont pas le principal facteur de risque.

Le directeur général des fournisseurs du NHS, Chris Hopson, a déclaré que les absences du personnel du NHS causées par l’isolement mettaient à rude épreuve les services de santé.

Certains experts prédisent actuellement que jusqu’à 40 % du personnel à Londres pourrait être absent dans le « pire des cas ».

Il a déclaré: « Nous constatons maintenant une augmentation significative du niveau d’absences du personnel, et bon nombre de nos directeurs généraux disent qu’ils pensent que cela va probablement être un plus gros problème et un plus grand défi pour eux que nécessairement le nombre de personnes qui ont besoin d’un traitement à cause de Covid. »

Mais le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que les preuves ne soutenaient pas davantage d’interventions pour le moment.

M. Eustice a déclaré que « si nous constatons une forte augmentation des admissions à l’hôpital », les ministres devraient agir.

Le secteur de l’hôtellerie a décrit la décision de ne pas ajouter de mesures supplémentaires comme une « bouée de sauvetage » pour les pubs, les bars et les clubs.

Le professeur Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré à BBC Breakfast qu’avec le temps, les personnes atteintes de Covid devraient être autorisées à « mener leur vie normale » comme elles le feraient avec un simple rhume.

« Si les règles d’auto-isolement sont ce qui rend la douleur associée à Covid, alors nous devons le faire peut-être le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Il a suggéré que cela pourrait se produire « une fois que nous aurons passé Pâques », en fonction des effets de la maladie à ce moment-là.