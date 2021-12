Un gros astéroïde, plus puissant qu’une bombe nucléaire, passera très près de la Terre dans quelques semaines | La vie

Et si un astéroïde de la taille du Washington Monument (170 mètres de haut), ou ce qui équivaut à un bâtiment de 56 étages, frappait la Terre ? Cela pourrait arriver au mois de décembre.

La grande menace actuelle pour notre planète se situe en dehors de cela et s’appelle 2018 AH. La NASA a annoncé, grâce à son tracker, que un astéroïde passera près de la Terre fin décembre, spécifiquement le 27. Depuis 1971, aucune météorite d’une telle taille n’a été observée passer si près de nous.

Cet astéroïde est entré dans la classification la plus dangereuse de la NASA : le Classement Apollo. Cela implique que l’orbite de l’astre va entrer en contact avec celle de notre planète.

Cependant, et afin de ne pas alarmer la population mondiale, ils ont signalé qu’il est peu probable qu’il finisse par entrer en collision avec nous, car cela devrait arriver à un énorme distance de 4,5 millions de kilomètres.

Et si quelque chose comme ça arrivait enfin ?

Diverses prédictions ont été faites et si cela se réalise, on estime que pourrait causer la mort d’environ six millions de personnescar l’explosion causerait une destruction généralisée semblable à celle d’une bombe nucléaire.

A cela il faut ajouter qu’une grande partie du territoire serait dévastée et inerte et des tsunamis et tremblements de terre seraient générés. À titre d’exemple, la météorite de 17 mètres qui a explosé en 2013 dans l’atmosphère près de Chelyabinsk, en Russie, a endommagé quelque 7 000 bâtiments.

Le principal problème de ce type d’astéroïdes, considérés comme plus petits, est que sont difficiles à localiser à l’avance, ils étudient donc le potentiel qu’une bombe nucléaire larguée avec une précision exacte pourrait avoir.

C’est quelque chose qui a été étudié à l’Université John Hopkins, à Baltimore (USA), virtuellement et avec succès. Bien que, méfiez-vous, ils avertissent que si les calculs au moment de vérité échouent, ce serait imparable.

Pour le moment, nous ne parlons que de tests virtuels. Cependant, les menaces de destruction de la planète ne s’arrêtent pas et on s’attend à ce que d’ici 2028 un astéroïde d’une taille similaire passer à seulement 240 000 kilomètres de la Terre. Cependant, on ne pense pas non plus qu’il entre en contact avec notre planète.