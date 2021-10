Un gros commerce se prépare-t-il entre les cavaliers, le tonnerre ?

Les Cleveland Cavaliers sont tombés face aux Memphis Grizzlies 132-121 mercredi soir. Pendant ce temps, le Thunder d’Oklahoma City a déclenché la nouvelle saison en se faisant exploser par les Utah Jazz 107-86.

De toute évidence, ces deux équipes doivent faire un pas.

L’un des problèmes persistants auxquels Cleveland a été confronté pendant toute la saison morte est le statut de Collin Sexton. Le front office avait la possibilité de lui offrir une extension de recrue max cet été, mais a choisi de ne pas le faire.

Une partie de cela avait sans aucun doute à voir avec combien ils avaient essayé de l’échanger au cours des derniers mois.

Heureusement, une solution peut exister.

Selon l’initié de la NBA Evan Dammarell, un échange entre les Cavs et le Thunder serait avantageux pour les deux parties.

« Tout d’abord, Cleveland pourrait également risquer de le perdre contre une autre équipe en agence libre également », a-t-il écrit.

«Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont l’espace de plafond salarial qui a du sens pour Sexton autre que les Detroit Pistons, les Oklahoma City Thunder et les New Orleans Pelicans qui pourraient surenchérir sur Cleveland en agence libre. Parmi ces équipes susmentionnées, le Thunder pourrait être une menace légitime puisque, selon des sources, Oklahoma City est intrigué par le jumelage de Sexton aux côtés de la superstar en herbe Shai Gilgeous-Alexander et de leur ribambelle de jeunes.

En mai dernier, des rapports ont commencé à circuler selon lesquels les joueurs dans le vestiaire des Cavaliers ne pouvaient pas être sur la même longueur d’onde que Sexton. Sa façon de faire les choses les a frottés dans le mauvais sens. Cela a conduit à une réponse animée de Sexton. Il est clair qu’un changement doit être fait.

À son meilleur, Sexton est un talent très prometteur. L’année dernière, il a récolté en moyenne 24,3 points, 3,1 rebonds et 4,4 passes décisives par match. Un changement de décor pourrait lui faire du bien.

Ce changement de décor sera-t-il OKC? Le temps nous le dira.

