Un gros commerce se prépare-t-il entre les emballeurs et les bruns ?

Les Packers de Green Bay ont été l’une des histoires les plus surprenantes de la NFL jusqu’à présent cette saison. Après un été rempli d’histoires sur la façon dont les coéquipiers d’Aaron Rodgers le détestent et sur la façon dont il méprise l’organisation dans son ensemble, ils sont partis pour un départ 6-1 en 2021 – bon pour la première place dans la NFC Nord.

Pendant ce temps, les Cleveland Browns ont eu l’expérience complètement opposée jusqu’à présent cette année. Malgré le début de la saison avec une quantité décente de battage médiatique, les blessures et le jeu incohérent ont mis un coup de massue à leurs aspirations en séries éliminatoires.

L’un des joueurs les plus décevants de l’équipe jusqu’à présent a été le receveur large Odell Beckham Jr. Après un total de 1 035 verges et quatre touchés lors de sa première saison avec l’équipe, il a été un non-facteur total depuis. L’an dernier, il a capté 23 passes pour 319 verges et trois touchés en sept matchs au total. Cette année, il a enregistré 16 attrapés pour 226 verges sans marquer en cinq matchs au total.

Jusqu’à présent, le point culminant du passage de Beckham à Cleveland a été la révélation de ses secrets étranges et sexy dans sa chambre.

Les Browns ont actuellement une fiche de 4-3 cette année – bon pour la troisième place de l’AFC Nord.

Comme l’a noté Patrik Walker de CBS Sports, un échange entre Green Bay et Cleveland aurait beaucoup de sens en ce moment.

« Est-ce le chant du cygne pour Aaron Rodgers à Green Bay ? » il a écrit. «Compte tenu de la façon dont il a joué après un très mauvais match d’ouverture de la saison régulière, il devient de plus en plus difficile de comprendre que les Packers le lâchent, mais si c’est la danse finale, l’objectif doit être de sortir avec un bang.

«Davante Adams est sans doute le meilleur WR de la NFL, mais ajouter Beckham en face de lui augmenterait l’offensive des Packers à l’avenir – même si OBJ n’est pas ce qu’il était à son époque avec les Giants. Le problème évident ici est le salaire, mais il y a toujours de la magie qui peut y être utilisée alors que Rodgers essaie enfin de revenir au Super Bowl. »

Les restrictions de plafond salarial rendent la perspective un peu difficile. Beckham doit un peu plus de 13 millions de dollars cette année, tandis que Green Bay a un peu plus de 5 millions de dollars en plafond salarial. C’est un ajustement certes serré. Mais dans la NFL, là où il y a une volonté, il y a un moyen.

Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois qu’un échange Beckham-Green Bay est proposé.

La semaine dernière, Stephen A. Smith a proposé quelque chose de similaire sur First Take.

« Je vous promets que si Odell Beckham Jr. se retrouve sur les Packers de Green Bay, les Packers de Green Bay iront au Super Bowl », a déclaré Smith à Ryan Clark et Michael Irvin.

Il reste à voir si un changement de décor aiderait finalement Beckham à revenir à ses niveaux des Giants de New York. Mais il est difficile de voir un scénario où jouer avec un excellent quart-arrière de tous les temps fait mal.

Il n’y a pas si longtemps, Beckham suppliait littéralement les équipes adverses de l’acquérir pendant les matchs. Il n’est plus à cet endroit mentalement, mais il veut toujours de toute évidence sortir.

Beckham aura-t-il finalement la chance de prendre un nouveau départ à Green Bay? Le temps nous le dira.

