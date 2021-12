Un gros commerce se prépare-t-il entre les Knicks et les Pacers ?

Les New York Knicks ont surpris beaucoup de monde avec leur excellente performance 2020-21 l’année dernière.

En conséquence, les attentes étaient très élevées à l’approche de la saison NBA 2021-22.

Jusqu’à présent, l’équipe n’a pas livré. Plus d’un tiers de l’année, New York occupe la 16e place et la 10e place de la Conférence Est. Il est clair que des changements doivent être apportés.

Une option potentielle : Myles Turner des Indiana Pacers.

Selon Ian Begley de SNY, la perspective d’un échange entre Turner et New York continue de planer.

« Je considère quelqu’un comme Myles Turner comme une possibilité pour ce club parce qu’il peut être acquis, acquis, pour quelque chose qui manque d’un package fou qu’il faudrait mettre en place pour une superstar », a-t-il déclaré.

« Peut-être qu’il y a un juste milieu qui peut être trouvé entre les Knicks and Pacers et Myles Turner. Nous savons qu’il y a des décideurs avec les Knicks qui voient Turner comme quelqu’un qui mérite d’être poursuivi. »

Jusqu’à présent cette saison, Turner affiche une moyenne de 13,6 points (2e meilleure note de sa carrière), 7,4 rebonds (plus haut en carrière) et 2,8 blocs (2e meilleure note de sa carrière) par match. Il fait également ses dégâts sur un sommet en carrière de 53,2% sur le terrain et de 36% au-delà de l’arc (2e meilleure note de sa carrière).

Pour des raisons évidentes – il améliorerait immédiatement les Knicks.

Le principal obstacle sur le chemin est le fait que les Lakers de Los Angeles jouent un rôle légitime pour les services de Turner, tout comme les Golden State Warriors.

Cela signifie que si New York le veut, ils devront lui offrir quelque chose de réel.

Qu’est-ce que les Knicks apporteront finalement à la table de négociation? Le temps nous le dira.

