Un gros échange se prépare-t-il entre les guerriers et les meneurs ?

Les Golden State Warriors ont été l’une des équipes les plus impressionnantes de la NBA après 17 matchs de cette jeune saison.

Actuellement, ils possèdent le meilleur bilan de la ligue, et c’est sans Klay Thompson – dont le retour est imminent.

Malgré leur belle apparence jusqu’à présent, Golden State ne se sent pas comme une équipe qui peut vraiment lutter pour un titre. Ils se sentent comme un groupe qui a besoin d’un autre grand nom.

Heureusement, il se trouve que les Indiana Pacers ont deux joueurs qui conviendraient parfaitement à The Bay.

Lors d’une récente édition du podcast de Bill Simmons, il a été suggéré que Myles Turner ou Domantas Sabonis conviendraient bien aux Warriors.

« Il y a une équipe qui, à mon avis, serait intéressante – et regardez-moi, je vais lancer des rumeurs commerciales », a-t-il déclaré.

« J’ai regardé une équipe de l’Indiana qui n’a pas vraiment de sens ensemble et il semble que Turner ou Sabonis seront une chose. Je pensais à Sabonis dans cette équipe de Golden State et à quel point ce serait intéressant. Je pensais aussi à Turner dans cette équipe de Golden State et à quel point ce serait intéressant.

Selon l’estimation de Simmons, le grand homme de deuxième année James Wiseman est le nom à surveiller en ce moment.

« C’est comme si tout allait bien », a-t-il poursuivi. « Si Wiseman est sur la table mais que je récupère l’un de ces deux gars, et j’essaie de gagner un titre et j’ai un vrai chemin maintenant, dans l’Ouest, comme si nous pourrions être la meilleure équipe de l’Ouest— mon instinct serait de ne rien faire. Mais s’il y a un jeu de Sabonis à cause de son QI de cerceaux et de la façon dont je pense qu’il s’intégrerait avec cela, je pense qu’ils devraient explorer cela. Ce serait le seul gars.

De toute évidence, ce n’est pas la première fois que les Warriors sont liés à un commerce potentiel à succès. Ils ont été liés à de très grands noms – ce que ni Sabonis ni Turner ne sont. Cela dit, les deux hommes sont extrêmement talentueux et amélioreraient considérablement les chances de Golden State de remporter un championnat cette année.

Est-ce que quelque chose se passera finalement sur ce front? Le temps nous le dira. Devrait-il, cependant? Absolument.

