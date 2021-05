Un gros lot de nouveaux chèques de relance de 1 400 $ vient de sortir – en avez-vous un? – .

En ce qui concerne les conséquences de la pandémie de coronavirus, les nouvelles ont été dominées au cours des dernières 24 heures, et à juste titre, par l’énorme annonce du CDC selon laquelle les Américains entièrement vaccinés n’ont plus besoin de porter de masques dans la plupart des contextes, ni de distance sociale. la plupart des paramètres non plus.

Cependant, cette annonce de bombe menace d’obscurcir une autre information importante sur le coronavirus qui intéressera de nombreux Américains. Elle a à voir avec la réponse économique du pays à la pandémie, en particulier les paiements de relance de 1400 dollars rendus possibles par le coronavirus de 1,9 billion de dollars. législation de secours que le président Biden a signée en mars. Oui, c’est encore cette fois – un nouveau lot de ces chèques de relance de 1 400 $ vient d’être envoyé par l’IRS.

Cela marque la neuvième vague de nouveaux contrôles de relance depuis la promulgation du soi-disant plan de sauvetage américain le 11 mars, selon l’annonce de l’IRS cette semaine, et cette dernière vague comprenait près d’un million de paiements de relance. Ajouté aux paiements déjà distribués, cela porte le nombre total de chèques envoyés à la suite de l’American Rescue Plan à environ 165 millions de paiements, pour une valeur totale d’environ 388 milliards de dollars.

Les chèques de relance de ce neuvième lot de paiements incluaient une date de paiement officielle le 12 mai, et voici quelques faits supplémentaires à connaître:

Ce lot de chèques de relance comprend plus de 960 000 paiements directs, évalués au total à plus de 1,8 milliard de dollars. Plus de 500000 de ces paiements, d’une valeur totale de plus d’un milliard de dollars, sont allés à des personnes éligibles pour lesquelles l’IRS ne disposait auparavant pas d’informations suffisantes pour émettre un chèque de relance – bien que ces bénéficiaires aient récemment produit une déclaration de revenus. Selon l’IRS, ce lot de chèques de relance comprend également «des paiements supplémentaires en cours pour les personnes qui plus tôt cette année ont reçu des paiements en fonction de leurs déclarations de revenus de 2019, mais qui sont éligibles à un paiement nouveau ou plus important en fonction de leurs déclarations de revenus de 2020 récemment traitées.» Au total, cette dernière vague de paiements comprenait plus de 460 000 de ces soi-disant paiements de relance «majorés», d’une valeur de plus de 800 millions de dollars – et l’IRS a effectué plus de 6 millions de ces paiements supplémentaires cette année. Enfin, ce nouveau lot de paiements consistait en près d’un demi-million de paiements déposés électroniquement sur les comptes bancaires des destinataires (ceux-ci totalisaient 946 millions de dollars), le reste des paiements étant par la poste sous forme de chèques papier.

Pour rappel, l’IRS dit qu’il continuera à faire des distributions de chèques de relance sur une base hebdomadaire à l’avenir. Et bien que la plupart des gens n’aient pas besoin de prendre des mesures pour recevoir un paiement de relance, l’IRS rappelle aux gens que le dépôt d’une déclaration de revenus fédérale 2020 est le meilleur moyen de vous assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez légalement droit.

