Un gros ours semble « valser » avec des arbres dans une vidéo comique

Des images de Trail-cam montrant un ours frottant son corps massif contre des arbres, parfois debout et semblant danser, ont été partagées mercredi par NBC Montana avec une « Légende ceci! » instruction.

« Il pourrait faire une publicité pour Charmin », a plaisanté un commentateur.

« Juste les nécessités de l’ours », a ajouté un autre, faisant référence à une chanson du film de Disney, « Le livre de la jungle ».

Beaucoup ont commenté les efforts magistraux de l’ours pour soulager une démangeaison. Mais les ours se frottent généralement contre les arbres pour marquer le territoire, et les ours mâles marquent souvent plusieurs arbres tout en recherchant des partenaires de reproduction.

Une poignée d’adeptes de NBC Montana ont suggéré que quelqu’un mette en musique les actions de l’ours. C’est à ce moment-là que Don Redfoot, qui a capturé les images près de Red Lodge, a dirigé les gens vers la page Facebook Red Lodge Wildlife Sightings, où les images sont mises en musique.

Cliquez ici pour voir la version de Redfoot et décidez vous-même si son choix de « Valser avec les ours » complimente ou détourne l’attention du comportement de l’ours en matière de marquage des arbres.

Avec ou sans musique, les images sont amusantes et peut-être même instructives.

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de Don Redfoot