Un gros problème crée une grande opportunité dans Fisker Stock

Fisker (NYSE:FSR) semble presque oublié dans la course des véhicules électriques (EV). Cela pourrait présenter une énorme opportunité pour les actions FSR – ou mettre en évidence les risques à venir.

Source: Eric Broder Van Dyke / Shutterstock.com

Il est certain que Fisker a reçu sa part d’attention au cours de l’année écoulée. Les actions de Spartan Energy Acquisition ont doublé en juillet dernier lorsque la SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) a annoncé qu’elle fusionnerait avec le constructeur de véhicules électriques. À la suite de la fusion, l’action FSR a connu un rallye de 140% en novembre, alors que le secteur des véhicules électriques a grimpé en flèche après les élections américaines. Un rallye de près de 100% a suivi en février.

Mais pour la plupart, les gains se sont estompés. À 14 $, le FSR a été réduit de plus de la moitié par rapport aux sommets de fin février autour de 28,50 $. FSR est en baisse d’environ un tiers par rapport au sommet atteint après l’annonce de la fusion en juillet.

Après le dernier recul, la valorisation appliquée à Fisker semble dramatiquement déplacée par rapport aux autres fabricants de VE.

Ce que le marché dit aux investisseurs, du moins en ce moment, c’est qu’il ne pense pas que Fisker ait beaucoup de chances de gagner dans la course EV. La question pour l’action FSR est de savoir si le marché a raison.

Optimisme ailleurs

En février, Barron’s a souligné la grande disparité des évaluations entre les fabricants de véhicules électriques en ce qui concerne les ventes projetées pour 2025. Les actions de FSR à l’époque se négociaient pour 0,4x les revenus sur cette base. Le multiple s’est en fait compressé depuis la publication de l’article, mais le point général est toujours valable.

Le stock de FSR est évalué à une fraction des autres fabricants de VE. Tesla (NASDAQ:TSLA), par exemple, se négocie à près de 6x sur la base des estimations de Wall Street. Pièces chinoises Nio (NYSE:NIO) et XPeng (NYSE:XPEV) se négocient respectivement à plus de 3x et environ 2x.

La disparité tient également sur une base absolue. Fisker a une capitalisation boursière d’un peu plus de 4 milliards de dollars. La valorisation de Tesla est environ 170 fois plus élevée.

La comparaison la plus intéressante est de Churchill Capital IV (NYSE:CCIV), un SPAC qui fusionne avec Moteurs lucides, une startup EV comme Fisker. Même avec un recul marqué après un rallye insensé avant que la fusion ne soit officialisée, le prix de l’action CCIV valorise Lucid à ​​environ 33 milliards de dollars.

C’est 8x la capitalisation boursière de Fisker. En utilisant la valeur d’entreprise, qui annule les liquidités du bilan, l’écart est encore plus grand (bien que je sois réticent à utiliser ce chiffre avec ces fabricants, car les deux prévoient d’utiliser ces liquidités à mesure qu’ils augmentent la production).

L’affaire contre Fisker

Quelle que soit la manière dont vous le découpez, le marché réduit clairement les chances de succès de Fisker. Et il y a des raisons de le faire.

Le fondateur de Fisker, le célèbre designer automobile Henrik Fisker, a déjà emprunté la voie des startups EV. Sa première entreprise, Fisker Automotive, a fait faillite en 2013. Cette histoire soulève naturellement des inquiétudes.

Plus récemment, la performance de Fisker n’a pas été si impressionnante ces derniers temps. Au moment de la fusion, Fisker et Spartan Energy ont évoqué un partenariat potentiel avec Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY), qu’il a appelé son «partenaire privilégié».

Mais cet accord a échoué et Fisker a dû plutôt passer à un contrat avec un géant canadien Magna International (NYSE:MGA). Magna est un constructeur sous contrat respecté dans le domaine, mais étant donné que Fisker lui-même a souligné le partenariat avec Volkswagen comme un avantage concurrentiel, il n’est pas difficile de voir le changement comme une déception.

Pendant ce temps, les données de réservation suggèrent que les consommateurs ne sont pas non plus très enthousiastes. Sur Twitter ce mois-ci, Henrik Fisker a révélé que sa société avait atteint 15 000 réservations pour le Fisker Ocean, moins de six mois après son lancement.

Ce jalon n’est pas aussi impressionnant qu’il y paraît. Les réservations pour l’océan ne coûtent que 250 $ et sont entièrement remboursables. Lucid, en revanche, a vendu sa berline Dream Edition Air, mais avec une course d’environ 500.

Il y a certainement un cas où le stock FSR est moins cher parce que le stock FSR devrait être moins cher. Au moins jusqu’à présent, d’autres entreprises ont accompli davantage.

L’argument pour l’action FSR

Malgré ces premiers revers, l’action Fisker semble encore quelque peu intrigante.

D’une part, l’évaluation compte. Ce n’est pas seulement que FSR est moins cher que les autres fabricants de VE. La capitalisation boursière de 4,2 milliards de dollars elle-même implique une opportunité, même si elle est à haut risque.

À ce niveau, les chances que Fisker soit un grand succès – peut-être pas tout à fait la “ prochaine Tesla ”, mais quelque chose de proche – ne doivent pas être très élevées pour rendre l’action au moins intrigante.

Pour utiliser des chiffres essentiellement inventés, s’il y a 80% de chances que le FSR vaut 0 $ et 20% de chances qu’il vaille 100 $ (ce dernier étant une capitalisation boursière d’environ 30 milliards de dollars entièrement diluée), 14 $ n’est pas terrible ” prix des billets de loterie ».

L’évaluation mise à part, il semble trop tôt pour porter de véritables jugements sur l’espace – dans un sens ou dans l’autre.

La même raison pour laquelle je suis encore un peu sceptique envers CCIV est la même raison pour laquelle je suis intrigué par FSR. Les véhicules électriques constitueront un gros marché. À un moment donné dans le futur, il semble fort probable qu’il s’agira du marché automobile.

Cependant, la façon dont ce marché se détache, c’est à peu près n’importe qui. Fisker a au moins une vraie chance.

Il convient de le répéter: c’est un cas à haut risque. Le stock FSR peut aller à zéro.

Et ce n’est pas une affaire qui repose sur les fausses allégations selon lesquelles Fisker serait impliqué dans le véhicule électrique spéculé de Pomme (NASDAQ:AAPL) simplement parce que les deux sociétés partagent un constructeur sous contrat.

C’est plutôt une affaire qui repose sur l’idée que personne ne sait vraiment comment ce marché va évoluer. Pour certains titres de VE, cette incertitude crée un risque. Pour FSR, à cette évaluation, cela pourrait créer une opportunité.

A la date de publication, Vince Martin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Après avoir passé du temps dans une maison de courtage, Vince Martin a couvert le secteur financier pendant près d’une décennie pour InvestorPlace.com et d’autres points de vente.