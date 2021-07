Un groupe aurait attaqué des flics pendant le siège du Capitole 10z viral

Cinq Floridiens ont été inculpés par un grand jury fédéral au début du mois dans le cadre de l’attaque du 6 janvier contre le complexe du Capitole américain. L’un des suspects est actuellement en fuite.

Les accusés sont accusés d’une multitude de crimes fédéraux dans un acte d’accusation combiné de 19 chefs d’accusation, y compris des accusations de vol, de résistance à l’arrestation et d’agression contre les forces de l’ordre avec des armes dangereuses.

Selon le procureur américain par intérim du district de Columbia, les défendeurs Olivia Michèle Pollock, 30, Josué Christophe Doolin, 22, Joseph Daniel Hutchinson III, 25 et Michael Steven Perkins, 37 ans, ont tous été arrêtés par des agents fédéraux à la fin du mois dernier. Chacun a fait une première comparution devant le tribunal sur la base d’une plainte pénale les 30 et 3 juin devant le Middle District Court de Floride et une dans le Middle District de Géorgie.

Jonathan Daniel Pollock, 21 ans, est le seul accusé toujours recherché.

L’acte d’accusation a été rendu le 1er juillet et annoncé par le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse du jeudi 8 juillet après-midi.

Des documents judiciaires allèguent que le quintette s’est engagé dans une attaque coordonnée contre la police du Capitole dans le but de faciliter de telles attaques supplémentaires dans un effort prolongé pour accéder au siège législatif national du gouvernement et arrêter le dépouillement des votes du Collège électoral par la Chambre des représentants des États-Unis. .

Une note de détention allègue :

En moins de 20 minutes, entre 13 h 56 et 14 h 12 environ, le groupe restreint des cinq accusés inculpés (ainsi que plusieurs autres qui ne sont pas inculpés) a participé à au moins quatre agressions contre la police du Capitole des États-Unis. (« USCP ») et/ou des agents du Metropolitan Police Department (« MPD ») qui protégeaient le côté ouest du Capitole. Tout au long de la journée, plusieurs membres du groupe portaient des gilets pare-balles de style militaire, dont certains arboraient des patchs assortis. [ . . . ] Vers 13 h 56, le coaccusé de Perkins, Jonathan Pollock, et un autre individu, Associate-2, ont chacun chargé une rangée de policiers stationnés le long d’une série de marches du côté ouest du Capitole où des clôtures métalliques basses séparaient le foule et les policiers. Jonathan Pollock et Associate-2 brandissaient chacun un mât pointé vers la ligne d’officiers. Les officiers ont éloigné les mâts de drapeau de Jonathan Pollock et Associate-2, faisant tomber Jonathan Pollock en arrière dans la foule. Après que Hutchinson ait aidé Jonathan Pollock à se relever, Jonathan Pollock a chargé la clôture métallique, y jetant son épaule et la poussant vers l’avant, tout en criant « Allons-y ! »

Notamment, les documents judiciaires expliquent que « Associate-2 » et une autre personne anonyme – vraisemblablement les deux témoins ayant coopéré – « n’ont pas été inculpés dans le cadre de cette enquête ».

« Vers 16 h 20, Jonathan Pollock et Doolin étaient positionnés près de l’entrée du passage qui relie la terrasse ouest inférieure à l’intérieur du bâtiment du Capitole », affirme le communiqué de presse du ministère de la Justice. « Un autre émeutier a remis un bouclier anti-émeute à Jonathan Pollock, et il s’est positionné à l’entrée du tunnel. Pendant plusieurs minutes à partir de 16h32 environ, alors que d’autres jetaient des objets sur les agents, Jonathan Pollock a claqué et poussé un bouclier anti-émeute dans la ligne des agents, épinglant les boucliers des agents et les empêchant de se défendre contre l’attaque. Jonathan Pollock est resté positionné avec le bouclier anti-émeute à l’entrée du tunnel, empêchant les agents de sortir du tunnel, jusqu’à au moins 16h46.

Selon le dossier de l’affaire, le gouvernement demande la détention provisoire de Perkins sur la base de preuves visuelles qui le montreraient en train de participer à au moins deux agressions.

“[T]L’accusé a été observé sur des caméras portées par le corps de la police participant à l’attaque d’agents des forces de l’ordre », affirme une note du tribunal. “L’accusé a également été capturé dans d’autres photographies et séquences vidéo tout au long de la journée du 6 janvier 2021, où son visage est clairement visible et les vêtements qu’il porte dans les images de la caméra de travail corporel décrites ci-dessus sont clairement identifiables.”

De plus, le gouvernement fait valoir que Perkins en particulier présente un risque extrême de fuite et un danger pour la communauté.

« Les infractions inculpées impliquent un comportement agressif visant à arrêter le fonctionnement du gouvernement des États-Unis, en particulier pour faire dérailler la certification du processus électoral, pierre angulaire de notre démocratie », poursuit le mémo sur la détention. « Le danger que l’accusé a causé en aidant la foule violente ne peut être sous-estimé. Le prévenu était un rayon dans la roue qui a causé les événements historiques du 6 janvier 2021, et il est donc un danger pour notre société et une menace pour le fonctionnement pacifique de notre communauté.

Chacun des accusés, s’il est reconnu coupable des faits, risque de deux à plusieurs dizaines d’années de prison.

