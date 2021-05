Un groupe cherche à radier les procureurs qui ont injustement envoyé 3 hommes noirs en prison pendant 24 ans ⋆ .

Responsabilité NY, une coalition de professeurs de droit et de groupes d’intérêt public, a déposé des plaintes professionnelles contre des dizaines de procureurs actuels et anciens de New York qui ont été critiqués par les juges pour mauvaise conduite dans le passé.

Lire la suite: Detroit demande la radiation de l’équipe de “ Kraken ” suite à des poursuites électorales

Selon Gothamist, la plainte citait des conclusions antérieures de faute de juges qui varient en action et en gravité. Dans certains cas, les tribunaux ont constaté que les procureurs avaient retenu des preuves favorables à la défense ou n’avaient pas corrigé les faux témoignages des témoins au procès. Dans d’autres cas, les procureurs adjoints de district ont fait des commentaires incendiaires ou posé des questions inappropriées lors des contre-interrogatoires et des plaidoiries.

«Une licence légale est un privilège», a déclaré Cynthia Godsoe, professeur à la Brooklyn Law School et membre de Accountability NY. «Nous ne pouvons pas avoir de procureurs qui commettent des fautes flagrantes et souvent répétées. C’est trop dangereux pour les clients et cela porte également atteinte aux avocats dans leur ensemble et à l’état de droit. »

«Les professeurs ou toute autre personne sont libres de déposer une plainte s’ils ont des problèmes avec la représentation d’un avocat ou la conduite professionnelle», a déclaré Lucian Chalfen, porte-parole du Bureau de l’administration des tribunaux, dans une déclaration à Gothamist. «S’ils estiment que des ressources supplémentaires, en dehors de cascades publicitaires, sont nécessaires pour surveiller la conduite professionnelle de tout avocat, ils peuvent faire valoir leurs arguments auprès des parties appropriées pour le créer et le financer davantage.»

(Photo par Joe Raedle / .)

Lundi, Godsoe et quatre autres professeurs de droit de Accountability NY ont envoyé 21 plaintes contre des procureurs du Queens au comité des griefs nommé par le tribunal de New York pour enquêter sur les allégations d’actes répréhensibles. Un cas, en particulier, concernait trois hommes qui ont été récemment libérés après avoir été condamnés à tort et purgés de 24 ans derrière les barreaux.

Gothamist a rapporté en mars, George Bell, Gary Johnson, et Rohan Bolt – trois hommes noirs – ont été condamnés à être libérés par un juge du Queens après avoir purgé une peine pour les meurtres commis en 1996 d’un propriétaire d’un magasin d’encaissement de chèques et d’un policier en congé à East Elmhurst. Juge Joseph Zayas a conclu que le trio avait été condamné à tort parce que les procureurs de la Queens avaient fait de fausses déclarations au procès et que nd n’avait pas fourni de preuves critiques indiquant d’autres suspects.

Les procureurs du procès sur l’affaire, Charles Testagrossa et Brad Leventhal, ont démissionné de leurs postes de haut rang dans les bureaux du procureur du comté de Nassau et du district de Queens. Les plaintes contre leur conduite ont été incluses dans l’action Accountability NY.

Lire la suite: La mission du collectif de décarcération de libérer les personnes condamnées à tort en vertu de la loi des “ trois grèves ”

Selon un autre rapport Gothamist, les accusations de meurtre ont été portées par feu Queens DA Richard Brown. A l’époque, ancien Mayor Rudy Giuliani puis le commissaire du NYPD Howard Safir tous deux ont déclaré que les hommes méritaient la peine de mort.

(photo de Fotolia)

Johnson, qui avait 22 ans au moment de son arrestation, a décrit ses sentiments conflictuels de nouvelle liberté après avoir servi deux décennies pour un crime qu’il n’a pas commis.

«Je ne sais pas par où commencer car en ce moment je me sens extrêmement joyeux», a-t-il déclaré.

Bell a également publié une déclaration, lue à haute voix lors d’une audience virtuelle en fonction du rapport.

«Je n’avais que 19 ans. J’étais juste un enfant, je ne comprenais pas clairement la loi ou en vertu de mes propres droits », a déclaré Bell, parlant du centre correctionnel de Green Haven. «Aujourd’hui est le jour où je rentre chez moi.»

Lire la suite: Un homme noir incarcéré à tort dans le couloir de la mort pour avoir tué une femme blanche libérée après 26 ans

Selon un rapport publié en septembre 2020 par le Washington Post, 54% des accusés injustement condamnés sont victimes de faute officielle, la police étant impliquée dans 34% des affaires, les procureurs dans 30% et certaines affaires impliquant à la fois la police et les procureurs. Une étude du National Registry of Exonerations a révélé que seulement 4 pour cent des procureurs impliqués dans ces condamnations étaient disciplinés, mais les sanctions étaient «relativement légères» et seulement trois ont été radiés.

L’étude a recherché cinq types d’inconduite menant à des condamnations injustifiées: falsification de témoins, inconduite dans les interrogatoires, fabrication de preuves, dissimulation de preuves à décharge et inconduite au procès. Les résultats de l’étude ont également révélé que les accusés noirs étaient plus susceptibles que les accusés blancs d’être victimes d’inconduite, de 57% à 52%. La différence était beaucoup plus grande pour les crimes liés aux drogues, de 47 à 22 pour cent et dans les affaires de meurtre, de 78 à 64 pour cent.

«L’inconduite de la police, des procureurs et d’autres responsables de l’application des lois est un problème régulier», a déclaré Samuel R. Gross, professeur émérite à la faculté de droit de l’Université du Michigan et cofondateur du registre, «et il produit un flux constant de condamnations de personnes innocentes». Et comme les données relatives aux disculpations sont collectées au hasard, à partir de reportages et de décisions judiciaires, sans référentiel central de statistiques judiciaires, «il est clair pour nous que les fautes se produisent dans beaucoup plus de cas» que le registre ne suit.

Êtes-vous abonné au podcast «Dear Culture» de theGrio? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui!

Partager