Un groupe conservateur vise à réécrire la Constitution par le biais d’une convention constitutionnelle

Convention of States Action travaille depuis des années pour gagner suffisamment d’États à majorité législative républicaine pour convoquer une convention constitutionnelle, grâce à l’utilisation de l’article V de la Constitution. Au fur et à mesure que 2022 se déroule, les militants conservateurs se rapprochent de plus en plus de cet objectif.

Quel est l’impact potentiel d’une convention constitutionnelle dirigée par les conservateurs ? Selon le rapport d’Alex Kotch du Center for Media And Democracy, plusieurs problèmes sont en jeu, notamment « la réécriture[ing] la Constitution des États-Unis pour « équilibrer le budget », limiter les pouvoirs du gouvernement fédéral et édicter des limites de mandat pour les titulaires de charges politiques. » Si vous pensez que les objectifs de la COSA sont hors de portée, pensez à la façon dont les droits de vote et les droits à l’avortement ne tiennent actuellement qu’à un fil en raison du travail de plusieurs décennies du Parti républicain et des militants conservateurs.

Kotch a rapporté que « Quinze législatures d’État ont voté pour convoquer la grande convention [Convention of States Action (COSA), nine states have passed a convention bill in one chamber, and 18 additional states have active legislation regarding a convention, according to COSA.”

“Two-thirds of the states, 34, must pass a convention call for it to occur, and amendments adopted at a convention must be approved by three-quarters of state legislatures to become part of the Constitution.”

Founded by Eric O’Keefe and Mark Meckler, who is a Tea Party organizer and president of COSA, a 501 (c)(4) organization. According to COSA’s website, the project “is first and foremost a movement of grassroots citizens who are fed up with business as usual in D.C. We’re funded by thousands of everyday patriots who have committed their lives, fortunes, and sacred honor to protecting liberty for future generations.”

However, as CMD’s Kotch reported, the organization is not really driven by grassroots funding: “The parent organization of COSA, Citizens for Self-Governance, gets most of its funding from anonymous donations via donor-advised fund sponsors. From 2012-18, the group received nearly $7.6 million from the Vanguard Charitable Endowment Program, a fund that passes along its clients’ charitable donations to the nonprofits of their choice. Donors also include DonorsTrust and Donors Capital Fund—right-wing donor-advised fund sponsors used by GOP megadonors such as the Koch and Mercer families—the Armrod Charitable Foundation, Judicial Education Project (now known as The 85 Fund), the Mercer Family Foundation, and the Thomas W. Smith Foundation.”

SourceWatch, a project of The Center for Media and Democracy revealed that COSA’s total revenue has gone from $121,522 in 2014 to $6,908,918 in 2019.

Meckler, a COSA founder, is a controversial figure. SourceWatch reported that “In a June 2020 edition of his video blog The BattleCry with Mark Meckler, Meckler said that ‘Black Lives Matter as an organization is evil. It is anti-American, it is anti-nuclear family; they say this on their website. It is pro-transgender- it’s a mental illness by the way, you can’t be pro-mental illness it’s a terrible thing.’”

Meckler also told his viewers in July of 2020 that “I’m sick of these thugs and these hooligans, whatever you want to call them, criminals, radical elements in society, Marxists, whatever you want to call them, running wild in our society, running rampant in our society.”

COSA has helped to coordinate protests against COVID-19 lockdowns.

Santorum Comes On Board

During a private workshop at the American Legislative Exchange Council’s annual States and Nation Policy Summit at a four-star hotel in San Diego, former Pennsylvania Republican Senator Rick Santorum, who is now a senior advisor to COSA, was optimistic about the future of Republican minority rule.

He told attendees that:

We have a hard time winning presidential elections, as you know, in Pennsylvania, yet we dominate the state legislature and Congress. Why? …All [of Democrats’] les votes sont concentrés sur un très petit groupe de personnes [in urban areas], et il est difficile de dessiner des circonscriptions législatives qu’ils peuvent gagner parce que la plupart de leurs circonscriptions législatives sont à 90 % plus un parti. Les électeurs ruraux, même s’ils sont moins nombreux… ont en fait un pouvoir démesuré qui leur est accordé dans le cadre de ce processus. Et grâce à cela, nous avons la possibilité d’avoir une majorité qualifiée, même si… nous ne sommes peut-être même pas dans une majorité absolue en ce qui concerne les personnes qui sont d’accord avec nous, mais à cause de la façon dont la concentration des voix a changé dans ce pays, nous pouvons réellement accomplir des choses.

Santorum réitérait une réalité très basique : les républicains peuvent contrôler suffisamment de législatures des États pour garantir un contrôle futur sur les États, même si la majorité des électeurs continuent de rejeter leur programme.

Kotch a souligné que « Sachant que leurs opinions ne sont pas populaires auprès d’une majorité d’Américains, les défenseurs des conventions constitutionnelles conservatrices espèrent utiliser des normes archaïques et antidémocratiques qui permettent aux électeurs ruraux et plus traditionnellement conservateurs de modifier efficacement la Constitution et de cimenter leur régime minoritaire pour décennies à venir.

La convocation d’une convention constitutionnelle pourrait étendre et consolider le pouvoir autocratique de la droite et inaugurer une ère où les droits durement acquis du XXe siècle, notamment les droits de vote, les droits reproductifs et la liberté d’expression, sont réduits ou éliminés.

À propos de l’auteur

Bill Berkowitz est un observateur de longue date du mouvement conservateur. Ses chroniques de Conservative Watch documentent les stratégies, les acteurs, les institutions, les victoires et les défaites de la droite américaine.