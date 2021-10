Un groupe d’activistes pour le climat annule sa comparution au rassemblement de l’État de DC contre la participation de groupes juifs

Des manifestants affichent des pancartes lors d’une marche « Pas de climat, pas d’accord » à Washington, DC, le 28 juin 2021. (Evelyn Hockstein/.)

La section de Washington, DC de l’organisation militante pour le climat Sunrise Movement a annulé son allocution lors d’un rassemblement pour l’État de DC et la législation fédérale sur le vote concernant la participation des groupes juifs sionistes à l’événement.

Sunrise DC a cité le Conseil juif des affaires publiques, le Conseil national des femmes juives et le Centre d’action religieuse du judaïsme réformé comme des groupes qui soutiennent le sionisme et l’État d’Israël dans sa lettre de retrait.

« Compte tenu de notre engagement en faveur de la justice raciale, de l’autonomie gouvernementale et de la souveraineté indigène, nous nous opposons au sionisme et à tout État qui applique son idéologie », indique le communiqué.

L’organisation a ensuite accusé Israël, qu’elle a qualifié de « projet colonial », d’occuper illégalement la Palestine et de se livrer à « des tactiques d’oppression violentes qui vont à l’encontre des valeurs que nous défendons en tant que plaque tournante ». Sunrise DC a ensuite affirmé qu’Israël traite les minorités telles que les Palestiniens et les juifs israéliens noirs et bruns comme des citoyens de seconde classe et les prive de leurs droits de la société civile et du gouvernement.

« Nous pensons également que la lutte pour un État et la souveraineté sont incompatibles avec le sionisme et l’effacement politique des Palestiniens que l’idéologie appelle », ajoute le communiqué.

Sunrise DC a ensuite exhorté la coalition Declaration for American Democracy, l’un des sponsors de la marche à venir qui a plaidé en faveur de la loi sur la liberté de vote soutenue par les démocrates en attente au Congrès, de révoquer l’adhésion des groupes juifs à son réseau.

Au milieu de l’augmentation des crimes de haine anti-juifs aux États-Unis suite à l’éclatement du conflit entre Israël et les militants du Hamas à Gaza, de nombreux législateurs républicains ont fait valoir que l’antisionisme constitue de l’antisémitisme, en particulier lorsque la violence politique est perpétrée. au nom du premier.

Les représentants progressistes, à savoir les membres de l’escouade Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez et Rashida Tlaib, ont utilisé une rhétorique similaire à celle du mouvement Sunrise selon laquelle Israël est un « État d’apartheid » exploitant l’assistance militaire américaine pour commettre des atrocités contre des civils et des enfants. En juin, Omar a été critiqué par les démocrates juifs au Congrès pour avoir assimilé les États-Unis et Israël au Hamas.

On pense que les groupes juifs participent toujours au rassemblement prévu pour promouvoir la cause de l’État de Washington et la loi sur la liberté de vote, sur laquelle les républicains du Sénat ont voté mercredi pour bloquer le débat, arguant que la loi représente une prise de contrôle fédérale inconstitutionnelle des élections qui devrait être gérés par les États.

