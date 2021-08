Un groupe d’anciens combattants et d’autres bénévoles utilisent des renseignements pour aider les interprètes afghans à se mettre en sécurité ⋆ .

Un vaste réseau de bénévoles travaille avec une organisation d’anciens combattants pour aider les interprètes afghans à contourner les points de contrôle des talibans afin qu’ils puissent fuir le pays en toute sécurité. L’organisation s’appelle No One Left Behind, cofondée par Matt Zeller, ancien capitaine de l’armée américaine et analyste de la CIA, et Janis Shinwary, l’interprète de Zeller lorsqu’il était en poste en Afghanistan.

Zeller a déclaré à Fox News que le réseau de volontaires est composé de « centaines de milliers » de personnes, y compris des analystes qui localisent les points de contrôle des talibans autour de l’aéroport de Kaboul à l’aide d’images satellite et se coordonnent pour aider à évacuer ces interprètes afghans du pays. On estime qu’il y a 20 000 interprètes et membres de leurs familles toujours piégés en Afghanistan.

“Ces gens dont nous parlons … ils étaient nos yeux et nos oreilles sur le champ de bataille”, a déclaré Zeller à Fox News. Il a dit que ces gens étaient bien plus que de simples interprètes.

« Du point de vue des talibans, ils ont gagné », a ajouté Zeller. Ces interprètes afghans “sont les personnes qui nous ont aidés à les tuer au cours des 20 dernières années”. Il a déclaré que les talibans « veulent se venger, ils veulent des représailles. Il n’y a pas de place pour ces gens en Afghanistan.

Zeller a déclaré que ce «Dunkerque numérique», comme il l’appelle, a commencé avec une «armée d’anciens combattants» se faisant cingler par les Afghans. Il a déclaré que le réseau de bénévoles s’est considérablement élargi et comprend désormais des organisations de défense des droits de l’homme, de la foi et de la politique.

Lien source