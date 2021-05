Un groupe d’anciens membres du personnel de Trump poursuit le comté de l’Ohio pour l’équipement des systèmes de vote du Dominion ⋆ .

Un groupe à but non lucratif dirigé par d’anciens membres du personnel de l’administration et de la campagne Trump a déposé mardi une plainte contre le conseil des élections du comté de Stark, dans l’Ohio, concernant l’équipement des systèmes de vote du Dominion.

Le procès de Look Ahead America allègue que le conseil électoral a violé les lois sur les réunions publiques lorsque les membres ont décidé à huis clos d’acheter l’équipement du Dominion.

L’entreprise de technologie électorale a souvent été au centre de la controverse liée aux allégations d’irrégularités de vote généralisées lors des élections de 2020. Dominion a riposté de manière agressive contre de telles allégations, notamment en intentant des poursuites en diffamation de plusieurs milliards de dollars contre ceux qui font de telles allégations.

«Le processus engagé par le Conseil des élections n’était ni transparent ni ouvert au public», a déclaré le directeur général de l’AAL, Matt Braynard.

Braynard prétend qu’avant de voter sur le contrat avec Dominion, les fonctionnaires électoraux ont exclu le public pendant 18 minutes de leur discussion, en violation des règles des réunions publiques.

«Rien ne nécessitait l’exclusion du public. Et pendant les mois suivants, ils ont continué d’exclure le public lors de la discussion du contrat avec Dominion », a également déclaré Braynard.

LAA affirme que sa tentative de poursuite pour s’assurer que tout achat de système de vote repose sur un logiciel open source pour «restaurer la confiance» dans les élections de l’État.

