Un groupe de 10 femmes professionnelles actives atteint Dwarka, dans le Gujarat, dans le cadre de l’initiative Dekho Apna Desh – voir plus de détails

Le groupe de 10 femmes actives qui s’était engagé pour le road trip féminin, également connu sous le nom de Tejaswini Jyotirmay Yatra, a atteint Dwarka, dans le Gujarat. L’initiative prise par le gouvernement de l’Union, le voyage est de promouvoir l’initiative de tourisme intérieur, Dekho Apna Desh. Le Madhya Pradesh a été leur premier spot couvert par les femmes les 18 et 19 septembre. Le ministère du Tourisme s’est adressé à Twitter et a écrit que ces femmes se sont avérées être une source d’inspiration pour les femmes vagabondes.

« Tejaswini Jyotirmay Yatra », le groupe de 10 femmes professionnelles qui ont entrepris un voyage sur la route entièrement féminin, pour promouvoir l’initiative de tourisme domestique #DekhoApnaDesh, est arrivée à Dwarka, dans le Gujarat. pic.twitter.com/JjuG4210dI — Ministère du Tourisme (@tourismgoi) 22 septembre 2021

À propos de Tejaswini Jyotirmaya Yatra

Connu sous le nom de «Tejaswini Jyotirmaya Yatra», il s’agit d’un circuit de 25 jours pour les femmes. Dans ce voyage, les femmes parcourent 11 000 km à travers 13 États du pays et touchent huit grands fleuves et les neuf jyotirlingas (représentation dévotionnelle du Seigneur Shiva). Sur 12 jyotirlingas importants du pays, Omkareshwar à Khandwa et Mahakaleshwar à Ujjain, le Madhya Pradesh sont les deux principaux jyotirlingas du pays. Les femmes participant au voyage devraient également visiter d’autres lieux touristiques religieux, suivis d’autres lieux importants au cours de la tournée.

Les femmes membres de l’équipe contribueront également à sensibiliser à la conservation de la rivière et à la sauver de la pollution pendant la tournée. Ils vont puiser de l’eau dans chacune des rivières et vont enfin faire une offrande à Kanyakumari. On s’attend à ce qu’ils accomplissent des rituels religieux à divers endroits pour promouvoir la paix dans le monde, la santé et la prospérité de l’humanité entière.

À propos de la campagne Dekho Apna Desh

La campagne, Desk Apna Desh, a été lancée en janvier de l’année dernière par le ministère du Tourisme. Dans une campagne unique en son genre, les touristes qui visitent 15 sites touristiques sont récompensés par une récompense passionnante. L’initiative n’a pas pu bien fonctionner l’année dernière en raison de l’apparition de la pandémie de coronavirus. Les restrictions à travers le pays ont entravé les plans des touristes et des voyageurs. L’initiative a été introduite à la suite du discours du Premier ministre Narendra Modi le jour de l’indépendance. Le Premier ministre a exhorté les gens à visiter les destinations touristiques nationales avec leurs excursions à l’étranger.

Après s’être engagés sur le site de MyGovIndia, les touristes sont libres de poster leurs photos cliquées dans différents lieux touristiques. Vous pouvez télécharger votre certificat et le partager sur les réseaux sociaux pour non seulement informer vos amis de votre engagement, mais aussi inspirer de plus en plus de personnes à en rejoindre un.

