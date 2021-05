Un groupe de campagne pour l’indépendance galloise lance un appel à Sturgeon et met en garde Boris contre «l’effet domino» | UK | Nouvelles

Le président de YesCymru Sion Jobbins s’est entretenu avec Express.co.uk pour discuter de la victoire du SNP aux élections du Parlement écossais et de la manière dont elle a affecté l’indépendance du Pays de Galles. M. Jobbins a révélé que son groupe a vu une augmentation des adhésions suite au résultat et a prédit qu’un référendum réussi sur l’indépendance écossaise aurait un «effet domino» sur le Pays de Galles. Lorsqu’on lui a demandé s’il travaillerait avec Nicola Sturgeon, M. Jobbins a tendu une branche d’olivier au leader politique écossais en déclarant qu’il serait heureux de l’entendre.

S’adressant à Express.co.uk, M. Jobbins a expliqué les «leçons apprises» de la campagne d’indépendance du SNP et comment le mouvement indépendantiste gallois pourrait les adopter.

Il a expliqué qu’un point clé était de rester «positif» et de ne pas trop accuser les opposants ou les critiques qui pourraient dissuader les gens du mouvement.

Il a ajouté que les arguments devraient se concentrer principalement sur un aspect de l’indépendance, le mouvement gallois étant davantage axé sur la gouvernance que sur l’identité.

M. Jobbins craignait que Mme Sturgeon n’essaie de plaire à tout le monde et s’efforce de satisfaire tout le monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de travailler avec le dirigeant du SNP, M. Jobbins a déclaré: “Nous avons des liens avec des gens en Écosse, mais pas spécifiquement avec Nicola Sturgeon ou même avec le SNP. [but with groups] qui nous ressemblent.

“Mais nous ne sommes pas un parti politique alors peut-être [Sturgeon] serait plus susceptible de discuter avec les politiciens à plein temps, mais il serait intéressant de discuter et d’apprendre de différentes personnes. “

Le président de YesCymru a ensuite expliqué que son groupe de 30 000 membres n’était affilié à aucun parti et a accueilli quiconque de toute persuasion politique.

Il a poursuivi: «Nous n’avons pas le monopole de la vérité ou le monopole des réponses sur la manière d’obtenir l’indépendance.

«Nous pensons que Nicola Sturgeon, elle est une politicienne dans un autre pays – je ne voudrais pas entrer dans cela – mais elle semble faire un excellent travail et est une politicienne compétente.

«Si elle devait nous parler, nous serions très heureux d’entendre et d’apprendre d’elle, mais nous arriverions également à nos propres conclusions.

“Je pense qu’il est important pour nous de réaliser que le Pays de Galles n’est pas l’Angleterre mais ce n’est pas non plus l’Ecosse et que le rythme et la nature du débat au Pays de Galles sont légèrement différents de celui de l’Ecosse.

“Nous serions heureux de parler à tous ceux qui seraient intéressés et d’apprendre d’eux.”

M. Jobbins a ajouté qu’il y aurait probablement un «effet domino» après l’indépendance de l’Écosse, car l’unité du Royaume-Uni serait remise en question.

Il pense que ce serait le Pays de Galles plutôt que l’Irlande qui pourrait être le prochain à partir si cela se produisait, mais a souligné que cela ne se produirait que dans quelques années.

Cette semaine, les premiers ministres Mark Drakeford et Nicola Sturgeon ont écrit une lettre conjointe au Premier ministre Boris Johnson avant de se rencontrer jeudi lors d’un sommet sur la récupération des coronavirus.

Bien que Mme Sturgeon ait rarement commenté les affaires galloises, il semble qu’elle soit heureuse de travailler avec les dirigeants à des fins politiques.

M. Jobbins a convenu que Mme Sturgeon pourrait choisir de s’engager avec des politiciens plutôt que YesCymru malgré une augmentation du nombre de membres du groupe.

YesCymru admet cependant que l’indépendance est encore “encore loin” car les sondages suggèrent que seul un tiers des répondants gallois soutiendraient un pays de Galles indépendant.

M. Jobbins pense que ce nombre augmentera considérablement dans les années à venir, car il a remarqué que la population galloise plus jeune bénéficie d’un soutien croissant à l’indépendance.