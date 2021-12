Un groupe de consommateurs met en garde 10 gouverneurs contre les fonds de pension publics investis dans Black Rock, société liée à la Chine

Consumers’ Research a averti 10 gouverneurs dans une lettre plus tôt ce mois-ci que leurs fonds de pension publics étaient investis dans BlackRock, le plus grand gestionnaire d’investissement au monde, qui entretient des liens étroits avec la Chine et investit dans des entreprises chinoises.

Le groupe de consommateurs est un organisme à but non lucratif éducatif qui se concentre sur l’information des consommateurs et la promotion de «la liberté d’agir sur la base de ces connaissances et de cette compréhension», selon le site Web de Consumers’ Research.

La lettre a été envoyée le 2 décembre aux gouverneurs des 10 États ayant les plus gros investissements dans les fonds de pension de l’État dans BlackRock, selon les recherches du groupe. Du plus haut au plus bas, les 10 sont : Washington, Floride, New York, Nevada, Nebraska, Caroline du Sud, Oklahoma, Pennsylvanie, Montana et Virginie-Occidentale.

Selon la lettre, « le PDG de BlackRock, Larry Fink, est devenu un partenaire de confiance des dirigeants communistes chinois », car il les a consultés « pendant les ralentissements économiques » et « a été impliqué dans des négociations commerciales avec les États-Unis, choisissant la Chine plutôt que l’Amérique. «

Le directeur exécutif de Consumers’ Research, Will Hild, a déclaré au podcast de John Solomon Reports dans un épisode diffusé jeudi que BlackRock « ne pouvait pas faire plus pour aider le Parti communiste chinois ».

Fink a écrit une lettre aux actionnaires de BlackRock en mars 2020 réaffirmant l’engagement du gestionnaire d’investissement envers la Chine, selon Consumers’ Research’s Consumer Warning.

« Je continue de croire fermement que la Chine sera l’une des plus grandes opportunités pour BlackRock à long terme, à la fois pour les gestionnaires d’actifs et les investisseurs, malgré l’incertitude et le découplage des systèmes mondiaux que nous observons aujourd’hui », a-t-il écrit.

Dans la lettre de Hild aux gouverneurs, il les a encouragés « à faire preuve de diligence raisonnable en s’informant, ainsi que leur personnel, des multiples risques posés par les investissements considérables de BlackRock dans les entreprises chinoises, à la fois d’un point de vue éthique et de la responsabilité fiduciaire due au régime de retraite américain. titulaires et retraités.

Alors que Hild a noté sur le podcast que BlackRock a poussé les entreprises à poursuivre des politiques sociales de gauche aux États-Unis, il a également investi dans les sociétés chinoises Hikvision et iFlytek, qui ont toutes deux été mises sur liste noire par le gouvernement américain « pour violations des droits de l’homme contre les Ouïghours au Xinjiang », selon Consumers’ Research’s Consumer Warning.

BlackRock a également investi de manière significative dans des entreprises ayant des liens étroits avec l’armée chinoise, notamment China Telecom et China SpaceSat, selon le Consumer Warning.

Un porte-parole de BlackRock a déclaré à FOX Business qu’ils reconnaissaient que leurs « parties prenantes ont des points de vue différents sur la Chine – BlackRock prend ces préoccupations au sérieux », car ils les équilibrent avec leur rôle d’investisseur pour leurs clients. « Notre approche des investissements liés à la Chine est conforme à la politique étrangère américaine », ont-ils ajouté.

Les clients de BlackRock décident où investir leurs actifs, et le gestionnaire d’investissement les aide « à prendre des décisions d’investissement éclairées en fournissant une divulgation claire et actuelle de tous les risques importants associés aux différents produits et marchés d’investissement », a déclaré le porte-parole.

« Alors que le secteur des services financiers de la Chine mûrit, un cadre réglementaire et juridique plus solide sera essentiel pour renforcer encore la confiance des investisseurs mondiaux et des épargnants chinois », a poursuivi le porte-parole. « BlackRock s’engage à promouvoir en permanence l’amélioration des normes, de la gouvernance et de la transparence comptable de toutes les entreprises et de tous les pays où elles opèrent dans le monde. Notre approche de la Chine ne sera pas différente.

Just the News a demandé des commentaires aux gouverneurs des 10 États mentionnés dans la lettre, mais n’avait reçu de réponses que de deux mercredi soir.

« Un groupe politique de l’argent noir comme Consumers’ Research n’est pas une source fiable », a déclaré à Just the News l’attaché de presse du gouverneur démocrate de Washington Jay Inslee. « BlackRock est le plus grand gestionnaire d’investissement au monde. Je n’ai entendu aucune source fiable dire qu’ils sont vulnérables en ce moment, bien au contraire.

L’attaché de presse du gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a déclaré que le gouverneur « est un critique virulent du régime du Parti communiste chinois » dans un e-mail à Just the News. Elle a cité une déclaration faite par DeSantis après la signature d’un projet de loi pour lutter contre l’influence étrangère et l’espionnage commercial au sein du gouvernement de l’État et des établissements d’enseignement supérieur.

« Ne vous y trompez pas, la Chine est une puissance étrangère hostile », a déclaré DeSantis en juin, « et chaque gouverneur a la responsabilité de protéger son système éducatif, et toute autre entité relevant de sa compétence, contre l’espionnage et le vol commercial entrepris par le Parti communiste chinois. Fête. »

L’exposition du régime de retraite du Florida Retirement System aux entreprises chinoises représente moins de 3 % du fonds total en pourcentage de la valeur marchande, a-t-elle ajouté. « Ces investissements sont sélectionnés par des gestionnaires d’actifs privés et tiers conformément à des processus conçus pour garantir que tous les risques pertinents sont pris en compte et que toutes les lois et restrictions d’investissement applicables sont respectées, y compris le décret exécutif fédéral relatif aux menaces de certaines entreprises de la République populaire de Chine . «

Elle a confirmé que le gouverneur avait reçu la lettre de Consumers’ Research et a déclaré que son bureau « examinait les problèmes préoccupants » qui y étaient soulevés.

« Nous comprenons les inquiétudes soulevées par Consumers’ Research concernant tout investissement qui pourrait servir les intérêts du Parti communiste chinois », a-t-elle déclaré. « En ce qui concerne ces questions, nous pensons que tous les investisseurs institutionnels bénéficieraient de directives claires et cohérentes promulguées par les institutions américaines concernées, telles que l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor, qui sont particulièrement qualifiées pour identifier et restreindre de manière appropriée de tels investissements. .

« Notre priorité est de protéger les retraites des retraités de FRS et de veiller à ce que toutes les lois et réglementations pertinentes soient respectées en ce qui concerne tous les investissements. Nous évaluerons le problème BlackRock en profondeur et apprécierons que Consumers’ Research ait porté ces préoccupations à notre attention.