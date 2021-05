Un groupe de défense des droits civils poursuit Trump pour incitation à la violence contre les Américains d’origine chinoise – RedState ⋆ .

Dans un autre gaspillage d’argent des contribuables, un groupe de défense des droits civiques a intenté une action en justice contre l’ancien président Donald Trump pour sa caractérisation de la pandémie COVID-19. Vous savez probablement déjà où cela va, non?

La Coalition pour les droits civils des Américains d’origine chinoise (CACRC) a déposé une plainte fédérale accusant Trump de nuire à la communauté sino-américaine et d’encourager la violence contre les Américains d’origine chinoise en faisant référence au COVID-19 comme étant le «virus chinois». TMZ, de toutes les publications, a rapporté: «Selon le procès, obtenu par TMZ, le CACRC affirme que l’utilisation par Trump des termes péjoratifs a contribué à la récente montée de la violence contre les Américains chinois et asiatiques … et ils affirment qu’il aurait dû savoir mieux.

Le procès allègue que l’ancien président n’aurait pas dû faire référence à la Chine en se référant au virus car «on ne sait pas tout à fait d’où le virus est réellement originaire», selon TMZ.

Mais attendez, il ya mieux.

Le procès du CACRC prétend que Trump est coupable de diffamation et d’infliction de détresse émotionnelle et exige qu’il paie 22,9 millions de dollars, soit 1 dollar pour chaque Américain d’origine asiatique et insulaire du Pacifique résidant aux États-Unis. Le groupe affirme qu’il utilisera cet argent pour construire un musée présentant les contributions de l’AAPI aux États-Unis.

Trump a commencé à faire référence à l’origine du coronavirus peu de temps après l’épidémie l’année dernière. Il l’a également appelé le «virus de Wuhan» et la «grippe Kung». D’autres à droite ont également souligné le rôle de la Chine dans la pandémie.

Des gauchistes de haut niveau étaient, comme on pouvait s’y attendre, bouleversés par l’idée que l’on affirmerait avec précision que le virus était originaire de Chine, affirmant qu’il s’agissait d’un exemple – vous l’avez deviné – de racisme. Ils ont fait valoir que le fait de reconnaître que le virus venait de Chine était la raison pour laquelle la flambée des crimes haineux anti-asiatiques s’est produite.

Le procès déclare que «la conduite extrême et scandaleuse de l’ancien président a été menée tout au long de la pandémie sans se soucier imprudemment de savoir si une telle conduite causerait une détresse émotionnelle aux Américains d’origine chinoise».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a fait écho aux affirmations des démocrates et s’est plaint que Trump avait «sali la Chine».

«Nous appelons les États-Unis à cesser de pointer du doigt la Chine. La priorité absolue est que la communauté internationale coopère dans la lutte contre le virus », a déclaré le porte-parole Geng Shuang aux journalistes. «Les États-Unis devraient se concentrer sur leur priorité absolue et jouer un rôle constructif dans la coopération internationale en matière de sécurité sanitaire.»

Jason Miller, conseiller principal de Trump, a repoussé les affirmations de l’organisation. «Il s’agit d’un procès insensé et idiot qui est au mieux spécieux, et il sera rejeté s’il voit un jour une salle d’audience», a-t-il déclaré à The Hill.

Il a ajouté: «C’est une blague complète, et si j’étais l’avocat qui l’a amené, je craindrais d’être sanctionné.»

Les plaignants affirment que Trump savait que l’origine du coronavirus n’était pas censée être fermement établie lorsqu’il a affirmé qu’il provenait de Chine.

«La vérité compte, les mots ont des conséquences… surtout de la part de ceux qui occupent des positions puissantes et influentes», soutient la plainte. “[Trump] a intentionnellement répété ces propos diffamatoires pour servir ses propres intérêts personnels et politiques avec un niveau étonnant de méchanceté et de négligence, blessant gravement les communautés sino-américaines dans le processus.

Nous pouvons probablement considérer celui-ci comme un autre procès frivole qui n’atteindra pas son objectif. Malgré les affirmations des démocrates et des membres des médias militants, il n’y a aucune preuve liant les paroles de Trump à la violence contre les Asiatiques.

En fait, le fait que la plupart des auteurs de ces cas sont noirs et latinos démontre en outre que les gauchistes sont pleins d’excréments de bovins car ces individus ne sont probablement pas des fans de l’ancien président. Malheureusement, pour la gauche, la rationalité fait rarement obstacle lorsqu’elle vise un conservateur.