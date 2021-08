Un groupe de droite surpasse Antifa à l’affrontement de Los Angeles, les ailiers gauches se retirent 10z viral

in

Vidéos graphiques, la discrétion du spectateur est conseillée :

Un groupe d'”anti-maskers” et Antifa se sont apparemment rencontrés en tête-à-tête à Los Angeles, en Californie aujourd’hui. Cela a commencé comme une bagarre de masse, comme l’a rapporté Andy Ngo. Cela a empiré après cela, comme vous pouvez le voir dans la deuxième vidéo où un côté a apparemment pris le dessus. Ngo a d’abord rapporté:

“Breaking: une bagarre de masse éclate à Los Angeles lors d’une manifestation entre anti-maskers et antifa.”

REGARDEZ:

Rupture: une bagarre de masse éclate à Los Angeles lors d’une manifestation entre anti-maskers et antifa. pic.twitter.com/AUn953RmiL – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 14 août 2021

Dans le deuxième clip, vous pouvez voir ce que la bagarre a fini par découler aussi. Souvent, les groupes de droite ne gagnent pas, dans des situations comme celle-ci, car la police protège généralement davantage les manifestants de gauche, comme nous l’avons vu se produire principalement dans les villes de gauche. La plupart des grandes villes sont en fait majoritairement de gauche, c’est donc la nature de la situation avec les protestations.

Nous avons vu des anomalies cependant, et apparemment, aujourd’hui est l’une de celles-ci. Ngo a rapporté sur le deuxième clip :

« Rupture : une bagarre brutale entre la droite et l’antifa éclate lors d’une manifestation anti-masque à Los Angeles. L’un des antifa qui charge pour se battre est écrasé au sol. Une femme qui essaie de l’aider est frappée à la tête. Les antifa finissent par battre en retraite.

REGARDEZ:

Rupture: une bagarre brutale entre droite et antifa éclate lors d’une manifestation anti-masque à Los Angeles. L’un des antifa qui charge pour se battre est écrasé au sol. Une femme qui essaie de l’aider est frappée à la tête. Les antifa finissent par battre en retraite. pic.twitter.com/1dhlSJZ7KA – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 14 août 2021

Au cours de la campagne électorale présidentielle de 2020, Joe Biden et Kamala Harris ont flatté des groupes comme Black Lives Matter et Antifa, connus pour leurs émeutes violentes et leurs pillages. De nombreuses agences gouvernementales ont refusé de qualifier ces groupes de groupes terroristes nationaux à part entière parce que la plupart des personnes qui dirigent le gouvernement sont toutes elles-mêmes des radicaux de gauche, à notre avis personnel.

Cependant, nous ne tolérons pas la violence ou l’extrémisme de l’une ou l’autre des parties. Nous espérons que personne n’a été blessé dans l’altercation ci-dessus.

Nous ferons de notre mieux pour vous apporter toutes les mises à jour possibles au fur et à mesure que nous les voyons concernant cette situation de rupture et de fluidité.