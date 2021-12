Un groupe de droite veut que Bobby Kotick soit retiré du conseil d’administration de Coke

Soulignant que Coke s’est empressé d’agir publiquement sur d’autres « questions de politique publique controversées », comme dénoncer les conneries de la loi géorgienne sur l’intégrité des élections, le directeur du projet d’intégrité des entreprises de la NLPC, Paul Chesser, a déclaré qu’il était temps d’agir dans ce cas également. « Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est inacceptable », écrit Chesser. « Il n’existe aucune circonscription en faveur du harcèlement sexuel, sauf peut-être parmi les dirigeants d’entreprise qui se couvrent les uns les autres. »

Nous vous écrivons pour vous demander de demander immédiatement la démission de Robert A. « Bobby » Kotick de son mandat d’administrateur au conseil d’administration de The Coca-Cola Company, et qu’il soit révoqué en tant que candidat administrateur pour un renouvellement de son mandat lors de l’assemblée annuelle 2022 de Actionnaires. Si M. Kotick refuse de quitter volontairement son mandat d’administrateur, nous vous demandons de convoquer une réunion spéciale des administrateurs pour le révoquer.

Le National Legal and Policy Center promeut l’éthique dans la vie publique, parraine le Corporate Integrity Project et est actionnaire de The Coca-Cola Company. Nous parrainons une résolution pour l’Assemblée annuelle des actionnaires de 2022 visant à mettre en œuvre une politique visant à faire du président du conseil un rôle distinct du PDG.

Au cours des derniers mois (et même des années), il est apparu que M. Kotick, en tant que PDG d’Activision Blizzard, Inc., a dirigé son entreprise d’une manière qui remet en question son jugement, son caractère et sa transparence vis-à-vis des Conseil d’administration.

Le 16 novembre 2021, le Wall Street Journal a publié un rapport détaillé sur des années d’inconduite – et même de crimes présumés – qui se sont produits à Activision Blizzard sous la supervision de M. Kotick, dans lequel il a été accusé de manière crédible d’avoir minimisé, ignoré et/ou couvert jusqu’à un comportement illicite. L’article faisait suite à des révélations du début de l’année qui faisaient état d’enquêtes sur Activision Blizzard et sur le rôle de M. Kotick par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et par le California Dept. of Fair Employment and Housing.

L’article de novembre du Journal cite des sources internes de l’entreprise, des documents, des communications et des entretiens avec d’anciens employés et des personnes proches de l’entreprise, comme base de son reportage. Le journal a rapporté :

Ils montrent que [Mr. Kotick] étaient au courant d’allégations d’inconduite d’employés dans de nombreux secteurs de l’entreprise. Il n’a pas informé le conseil d’administration de tout ce qu’il savait, comme le montrent les entretiens et les documents, même après que les régulateurs ont commencé à enquêter sur les incidents en 2018. Certains employés partants accusés d’inconduite ont été félicités à la sortie, tandis que leurs collègues ont été priés de garder le silence sur ces questions.

Le Journal a ajouté qu’un procès du California Dept. of Fair Employment and Housing allègue que « l’entreprise a ignoré de nombreuses plaintes d’employées pour harcèlement, discrimination et représailles, citant ce qu’elle a appelé sa culture de » frat boy « ».

Les allégations d’inconduite sexuelle au sein de l’entreprise comprennent une accusation de viol par une employée contre un superviseur. Dans un autre incident, une employée se serait suicidée après qu’une photo de ses organes génitaux ait circulé lors d’une fête d’entreprise. Et il y a à peine deux mois, après seulement un mois à son nouveau poste de direction, l’employée de longue date Jennifer Oneal a démissionné et a déclaré à un membre de l’équipe juridique de l’entreprise que « j’ai été symbolisée, marginalisée et victime de discrimination ».

Ces derniers mois, Activision Blizzard a vu plusieurs cadres supérieurs et talents du design partir. M. Kotick semble également avoir perdu la confiance et le soutien d’un pourcentage important de ses employés, car beaucoup ont organisé un débrayage en juillet pour montrer leur dégoût face à la réponse de l’entreprise aux allégations d’inconduite sexuelle. À la suite du rapport du Journal de novembre, les employés ont organisé un autre débrayage et plus de 1 800 (contre 800 à la mi-novembre) ont signé une pétition appelant à la démission de M. Kotick.

Des groupes d’investisseurs influents dans Activision Blizzard ont également appelé à la démission de M. Kotick. Le Wall Street Journal a rapporté le 22 novembre que M. Kotick avait dit à ses cadres supérieurs de l’entreprise qu’il envisagerait de quitter l’entreprise si les « problèmes de culture » n’étaient pas corrigés « rapidement ».

La direction de M. Kotick chez Activision Blizzard est clairement assiégée et avec raison. Au mieux, il a des problèmes majeurs dans sa propre entreprise qui nécessitent toute son attention. Au pire, il est partiellement – ​​sinon totalement – ​​coupable de l’environnement de travail qui s’était instauré d’abord Activision, puis Activision Blizzard, au cours de ses 30 ans de mandat.

En revanche, The Coca-Cola Company, dans un passé récent, s’est vanté de la façon dont elle permet et autonomise les femmes entrepreneures. Et la « Politique d’égalité des chances et d’action positive » de l’entreprise interdit explicitement le harcèlement, l’intimidation, les représailles, les menaces et la coercition sur la base de plusieurs facteurs, dont le sexe.

Monsieur Quincey, vous n’avez pas hésité à impliquer la Société dans des questions de politique publique controversées, même lorsqu’une partie importante de nos clients, actionnaires et partenaires commerciaux n’était pas d’accord avec votre point de vue.

Par exemple, vous avez fait des allégations incendiaires et incendiaires au sujet du gouverneur et de la législature de Géorgie pour avoir adopté l’Election Integrity Act de 2021. Vous avez qualifié la nouvelle loi d’« inacceptable ».

Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est inacceptable. Il n’existe aucune circonscription en faveur du harcèlement sexuel, sauf peut-être parmi les dirigeants d’entreprise qui se couvrent les uns les autres.

Il est temps pour vous de confronter l’adhésion continue de Bobby Kotick au conseil d’administration de Coca-Cola.

Sous votre direction, la marque Coca-Cola a été diminuée car vous avez critiqué ce pays et ses institutions, tout en gardant le silence sur le génocide en Chine et les violations des droits humains dans des dizaines de pays où les produits Coca-Cola sont vendus.

Votre hypocrisie n’est pas passée inaperçue. Les signaux de vertu et la complaisance envers les militants politiques les plus bruyants ne remplacent pas un véritable leadership.

Voici une occasion de faire la bonne chose. Le maintien de M. Kotick au conseil d’administration de Coca-Cola est inacceptable. Il est temps pour vous d’agir.