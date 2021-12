UltraViolet, décrit comme une organisation nationale de justice de genre, a déchiré l’ancien présentateur de CNN Chris Cuomo pour sa conduite éthiquement douteuse qui avait été révélée peu à peu au cours de l’année écoulée.

CNN a licencié Cuomo samedi quelques jours après avoir annoncé une « suspension indéfinie » à la suite de la publication des transcriptions de la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, révélant dans quelle mesure il avait aidé son frère, l’ex-gouverneur. Andrew Cuomo, gère la série d’allégations de harcèlement sexuel à son encontre. Cuomo avait utilisé son influence médiatique pour déterrer la saleté sur les accusateurs de son frère, selon les documents.

CHRIS CUOMO DE CNN S’EST TOURNÉ VERS DES SOURCES MÉDIATIQUES POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES ACCUSATEURS DE BROTHER : « J’AI UNE DIRECTION SUR LA FILLE DE MARIAGE »

« Bon débarras », a déclaré Bridget Todd, directrice des communications d’UltraViolet, dans un communiqué. « Chris Cuomo a utilisé son poste à CNN pour orchestrer des attaques contre les courageux survivants qui se sont manifestés pour raconter comment ils avaient subi du harcèlement sexuel et des abus de la part de son frère, l’ancien gouverneur Andrew Cuomo. »

« Il s’agit d’une grave violation de l’éthique journalistique et professionnelle – et une infraction clairement passible de renvoi », a poursuivi le groupe. « CNN a pris la bonne décision de rompre les liens avec Chris Cuomo. Ne vous y trompez pas – lorsque des personnes en position de pouvoir utilisent ce pouvoir pour influencer la couverture et aider à couvrir les abus sexuels – elles perpétuent la culture du viol. Peu importe si c’est votre frère, votre ami ou vos alliés politiques – tous les survivants méritent que leurs histoires soient entendues, étudiées et prises au sérieux. »

UltraViolet, l’une des principales organisations nationales de justice pour les femmes, a appelé CNN à licencier immédiatement Chris Cuomo. .

Le bureau de James a conclu en août que le gouverneur Cuomo avait harcelé 11 femmes de 2013 à 2020. Les conclusions ont rapidement conduit Cuomo à démissionner en disgrâce. Lindsay Boylan, la première femme à accuser publiquement le gouverneur d’inconduite, a également pris Cuomo de CNN à partie après avoir lancé son propre scandale de harcèlement sexuel en septembre. La productrice de télévision vétéran Shelley Ross a affirmé que Cuomo lui avait serré les fesses lors d’un événement en 2005 alors qu’elles travaillaient toutes les deux pour ABC News.

« @Chris Cuomo, allez-vous vous tenir pour responsable ? » Boylan a tweeté à l’époque.

La semaine dernière, elle a alimenté une partie de sa colère contre les collègues du présentateur pour avoir été complice des « abus de pouvoir » de Cuomo.

LE GROUPE DE FEMMES ULTRAVIOLET APPELLE CNN À SUSPENDRE CHRIS CUOMO, ENQUÊTE SUR LA COUVERTURE PAR LE RÉSEAU DU GOUVERNEUR DE NY

Des survivantes d’agressions sexuelles et des militantes d’UltraViolet, une organisation nationale de femmes de premier plan, ont organisé un rassemblement et une conférence de presse le 23 octobre 2019 devant le siège de NBC News à New York et ont déposé plus de 18 500 signatures sur des pétitions appelant le réseau à prendre des mesures immédiates pour lutter contre les abus de pouvoir au niveau du réseau. (Photo d’Erik McGregor)

CNN MET FIN À CHRIS CUOMO, « EFFICACE IMMÉDIATEMENT »

Les critiques ont souvent noté que CNN n’avait pas discipliné Cuomo à la suite des premiers rapports selon lesquels il avait agi en tant que conseiller non officiel de son frère. Ce n’est qu’en réfléchissant aux transcriptions révélatrices de la semaine dernière que le réseau a finalement coupé les ponts avec lui. UltraViolet avait précédemment demandé que CNN fasse l’objet d’une enquête pour sa couverture de l’ancien gouverneur de New York.

« Chris Cuomo a été suspendu plus tôt cette semaine dans l’attente d’une évaluation plus approfondie des nouvelles informations révélées concernant son implication dans la défense de son frère », a déclaré CNN dans un communiqué samedi. « Nous avons retenu les services d’un cabinet d’avocats respecté pour procéder à l’examen et l’avons licencié, avec effet immédiat. »

« Au cours du processus de cet examen, des informations supplémentaires ont été révélées. Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant », ajoute le communiqué.

CNN a déclaré qu’il examinerait le témoignage récemment publié. (Photo de Mike Coppola/. pour WarnerMedia) (Photo de Mike Coppola/. pour WarnerMedia)

« Ce n’est pas comme ça que je veux que mon temps à CNN se termine, mais je vous ai déjà dit pourquoi et comment j’ai aidé mon frère », a déclaré Cuomo en réponse.

