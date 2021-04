Un groupe de hackers fait chanter Apple avec des images volées de futurs MacBooks

Un groupe de hackers originaire de Russie a demandé à Apple 50 millions de dollars en échange de ne pas se propager informations volées à l’un des fournisseurs de l’entreprise à propos des nouveaux modèles d’ordinateurs MacBook dans lequel il travaille, selon publié ce jeudi la presse spécialisée.

Le groupe de “hackers” russes, se faisant appeler REvil, a eu accès aux documents internes de Quanta, un fabricant taïwanais qui produit des MacBook et d’autres appareils pour Apple, et a été réalisé avec diverses images et schémas montrant les numéros de série, les tailles et d’autres informations concernant les composants informatiques.

Il s’agit d’une information très précieuse pour les concurrents d’Apple, de sorte que les pirates demandent 50 millions de dollars à la société dirigée par Tim Cook pour ne pas la rendre publique, un type d’extorsion connu sous le nom de «ransomware».

Pour prouver que le vol a réussi et qu’ils ont le matériel, REvil a déjà publié certaines des images sur le soi-disant dark internet, dans lequel le logo Apple peut effectivement être vu, et a menacé de continuer à publier du matériel jusqu’à ce que la rançon soit payé.

Comme il est d’usage dans ces cas, la société de Cupertino (Californie) n’a pas confirmé les faits, mais le fournisseur concerné, Quanta, a admis dans un communiqué que ses serveurs étaient la cible d’une cyberattaque.

Dans leur blog sur le dark internet, les “hackers” ont assuré qu’au début ils se sont tournés vers Quanta pour payer la rançon, mais compte tenu de son refus, ils ont décidé de porter la demande à Apple, à laquelle ils ont permis jusqu’au 1er mai de payer les 50 million de dollars.

L’extorsion contre Apple intervient la même semaine que la société a organisé son premier événement «matériel» majeur de 2021, dans lequel les principales nouveautés étaient une refonte complète de l’ordinateur iMac haut de gamme, qui a perdu de son épaisseur et est disponible en sept couleurs, et l’intégration de la puce interne M1 dans l’iPad Pro.