Un groupe de parents revendique deux écoles discriminées contre des élèves en raison de leur race

Parents Defending Education a déposé des plaintes auprès du département américain de l’Éducation accusant deux écoles de discrimination raciale.

Dans le Colorado, une école primaire a organisé une « Soirée de jeux pour les familles de couleur » sur une base mensuelle.

Dans l’Illinois, un dépliant annonçait une sortie sur le terrain pour les « étudiants de couleur » intéressés par l’éducation en tant que domaine professionnel.

Le surintendant du district scolaire de l’Illinois impliqué a affirmé que le dépliant avait été mis en place par «un nouveau membre du personnel» et que la sortie sur le terrain était ouverte à tous les élèves.

Un groupe de parents a déposé des plaintes auprès du Bureau des droits civils du ministère de l’Éducation, affirmant que deux écoles discriminent les élèves sur la base de la race.

Parents Defending Education (PDE) allègue qu’une soirée mensuelle de récréation réservée aux familles non blanches à l’école primaire Centennial de Denver, Colorado, et une sortie scolaire annoncée aux élèves non blancs de la Downer’s Grove South High School à Downer’s Grove, Illinois, ont violé la loi de 1964 sur les droits civils.

Selon la plainte déposée par PDE, l’école primaire Centennial aurait réservé une nuit par mois pour « une » soirée de jeux pour les familles de couleur « . Le groupe de parents a noté que l’événement était offert en octobre, novembre et décembre 2021.

«L’école primaire Centennial est la dernière d’une série d’écoles à travers le pays qui traitent et séparent les élèves sur la base de la race. Cette pratique est à la fois immorale et inconstitutionnelle », a déclaré la présidente du PDE, Nicole Neily, dans un communiqué publié par le groupe. « Bien que la ‘nuit de récréation des familles de couleur’ ​​ait attiré l’attention cette semaine, nous avons découvert que ce programme – qui est géré par le ‘doyen de la culture’ de l’école – est en cours depuis octobre », .

Les écoles publiques de Denver n’ont pas répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation concernant la soirée de jeux et la plainte déposée par PDE.

PDE a affirmé qu’une excursion proposée parrainée par le centre d’orientation professionnelle de la Downer’s Grove South High School violait les lois sur les droits civils, car elle était qualifiée d’« opportunité d’excursion pour les étudiants de couleur » dans la deuxième plainte,

La sortie sur le terrain consistait à se rendre dans un collège pour observer un enseignant et participer à une session de questions-réponses selon le dépliant.

«Nous n’avons pas reçu de plainte fédérale; Cependant, nous sommes conscients qu’il existe certaines préoccupations », a déclaré le Dr Hank Thiele, surintendant du Community School District 99, qui comprend le Downer’s Grove South High School, à la Daily Caller News Foundation. « Un voyage est prévu comme l’une des nombreuses opportunités d’exploration de carrière pour nos étudiants. Cette excursion particulière offre l’opportunité à tous les étudiants, y compris les étudiants de couleur, d’être associés à un groupe d’enseignants.

« L’opportunité est ouverte à tous ; en outre, le coordinateur a essayé d’encourager plus d’étudiants de couleur à participer et à explorer l’éducation comme une carrière possible. Comme les enseignants de couleur sont sous-représentés dans le domaine de l’éducation, l’accent a été mis sur l’invitation de nos étudiants de couleur à participer », a ajouté Thiele.

«Ce dépliant a été créé par un nouveau membre du personnel et le classeur a été immédiatement supprimé lorsque nous avons reconnu qu’il pouvait être mal interprété que la sortie sur le terrain n’était pas ouverte à tous les étudiants. La remise en circulation de l’ancien dépliant en ligne a causé de la confusion et de la désinformation », a déclaré Thiele au DCNF dans un e-mail. « Nous avons créé un nouveau dépliant qui indique plus clairement que les étudiants de tous horizons sont invités à envisager l’opportunité »,

Lorsqu’il a reçu une copie de la plainte de PDE, Thiele a déclaré au DCNF : « Je n’ai rien d’autre à ajouter.

Après avoir été invité à fournir une copie du nouveau dépliant, il a déclaré au DCNF qu’il était en cours de développement et qu’il « ne serait pas terminé et publié avant » les vacances.

