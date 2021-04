Un groupe de pression russe lance une nouvelle campagne contre les lois anti-crypto

Un groupe de lobbyistes russes dirigé par le cabinet d’avocats Digital Rights Center a lancé une nouvelle campagne contre les initiatives réglementaires qui, selon lui, entravent l’adoption de la crypto-monnaie dans le pays.

Le groupe a créé une plateforme conçue pour aider à résister à l’adoption de lois qui entravent le chiffre d’affaires des crypto-monnaies et des actifs numériques en Russie, a annoncé mardi le Digital Rights Center. Parmi les autres membres fondateurs de l’initiative figurent la Commission sur les technologies de la blockchain et l’économie numérique, l’organisation publique russe Investment Russia et l’organisation à but non lucratif RosComSvoboda.

Appelée «initiative publique de la communauté crypto en Russie», la campagne fait valoir que les réglementations proposées sur les monnaies numériques en Russie «ne répondent pas aux besoins du marché».

«De nouvelles lois compliquent l’utilisation des crypto-monnaies en Russie et ralentissent le développement du marché de la finance distribuée», a écrit le groupe de pression. Les militants ont souligné que les lois et les projets de loi russes en vigueur interdisent l’utilisation de crypto-monnaies comme moyen de paiement et proposent des sanctions majeures et des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans pour ne pas avoir déclaré ses avoirs cryptographiques.

Le groupe a également lancé une pétition publique qui s’adresse aux principaux régulateurs russes, notamment le ministère des Finances, le ministère du Développement économique, la Banque de Russie, le Service fédéral des impôts et le Comité de la Douma d’État russe sur les marchés financiers.

Disponible sur le service de pétition Change.org, la pétition appelle les autorités à reconsidérer leur approche de la réglementation de la crypto dans le pays. Ils espèrent également empêcher l’adoption de quatre initiatives réglementaires distinctes liées à la cryptographie, y compris le nouveau projet de loi russe sur la fiscalité cryptographique. La Douma d’État a approuvé le projet de loi en première lecture en février.

La nouvelle pétition intervient au milieu des informations selon lesquelles le Service fédéral des impôts de la Russie a l’intention d’exiger des citoyens qu’ils informent les autorités s’ils détiennent des crypto-monnaies. Le régulateur prévoit d’appliquer cette exigence dans le cadre du projet de loi fédéral sur les taxes cryptographiques, selon une lettre présumée adressée à Data Economy – une organisation locale à but non lucratif autonome.