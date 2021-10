Un groupe de ransomware qui a volé les schémas du MacBook Pro d’Apple mis hors ligne dans une opération multi-pays

En avril, le groupe Ransomware REvil a attaqué le fournisseur Apple Quanta Computer et a pu voler des schémas décrivant la conception des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces annoncés plus tôt cette semaine.



Les schémas ont effectivement divulgué la conception des nouvelles machines, et à l’époque, REvil a menacé de publier d’autres documents si Apple ne payait pas une rançon de 50 millions de dollars d’ici le 1er mai. La situation a tourné court quelques jours plus tard, et REvil a mystérieusement tout supprimé. documents et menaces d’extorsion liés à Apple à partir de son site Web.

Nous n’avons plus entendu parler de l’attaque de REvil contre Apple depuis lors, mais il s’avère qu’une opération multi-pays était en cours pour éliminer le groupe de ransomware. Selon ., plusieurs agences gouvernementales se sont associées pour pirater REvil et le mettre hors ligne cette semaine.

Une personne familière avec les événements a déclaré qu’un partenaire étranger du gouvernement américain a mené l’opération de piratage qui a pénétré l’architecture informatique de REvil. Un ancien responsable américain, qui a requis l’anonymat, a déclaré que l’opération était toujours active.

Le « Happy Blog » de REvil qui a été utilisé pour divulguer des documents volés a été mis hors ligne et n’est plus disponible. Le groupe de pirates informatiques s’est également déconnecté en juillet après que des spécialistes des forces de l’ordre et du renseignement aient pu pirater le réseau informatique de REvil, mais il est revenu le mois dernier et des serveurs précédemment compromis par le gouvernement ont de nouveau été utilisés pour ce deuxième retrait.

REvil était également responsable d’une cyberattaque en mai sur le pipeline colonial qui a provoqué des pénuries de gaz sur la côte est des États-Unis.

Histoires liées

MacBook Pro avec Notch a été potentiellement divulgué il y a des mois dans des schémas volés

Suite à une rumeur de dernière minute selon laquelle les prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces pourraient comporter une encoche en haut de l’écran, il a été porté à notre attention que cette conception avait potentiellement été divulguée dans des schémas volés il y a des mois. En avril, un groupe de ransomware connu sous le nom de REvil a déclaré publiquement qu’il avait eu accès à des informations internes du fournisseur Apple Quanta Computer en…

Le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme Maxed Out coûte 6 099 $

Apple a annoncé aujourd’hui de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces de silicium M1 Pro et M1 Max Apple, et les nouvelles machines sont livrées avec des étiquettes de prix plus élevées que prévu. Le modèle 14 pouces commence à 1 999 $, tandis que le modèle 16 pouces commence à 2 499 $. Des mises à niveau sont disponibles pour la puce, le SSD et les mises à niveau de mémoire selon le modèle. Un MacBook Pro 16 pouces au maximum atteint…

Les touches de fonction pleine taille devraient figurer sur les nouveaux modèles de MacBook Pro

Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d’Apple comprendront une rangée redessinée de touches de fonction qui remplace la barre tactile, et chaque touche de modification aura la même largeur et la même hauteur que les touches alphanumériques du reste du clavier, selon rumeurs et schémas divulgués vus par MacRumors. Touches de fonction pleine grandeur et bouton Touch ID sur iMac Magic Keyboard

N’achetez pas un MacBook Pro maintenant

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient être annoncés lundi lors de l’événement « Unleashed » d’Apple, apportant certaines des plus grandes améliorations à la gamme de produits à ce jour, y compris des changements surprenants, de sorte que tout acheteur potentiel de MacBook Pro devrait attendre que les nouveaux appareils arrivent. dehors. Selon notre ventilation complète des fonctionnalités agrégées à partir de notre couverture à partir d’un large éventail de sources, y compris…

Apple abandonne les puces Intel pour MacBook Pro avec une gamme comprenant M1, M1 Pro et M1 Max

Apple a supprimé tous les modèles Intel MacBook Pro de sa gamme MacBook Pro, les machines Intel i7 et i9 de la génération précédente étant désormais abandonnées. Tous les modèles de MacBook Pro d’Apple sont désormais équipés de puces de la série M alors que la société continue de supprimer progressivement les puces Intel. Cela signifie que toute la gamme d’ordinateurs portables portables d’Apple (le MacBook Air et le MacBook Pro) est sans Intel et exécute des puces conçues par Apple. …

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces est plus épais et plus lourd que la génération précédente

Apple a annoncé aujourd’hui des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces entièrement repensés qui, dans le cas du modèle 16 pouces, sont sans surprise plus épais et plus lourds que la génération précédente. Apple a annoncé un nouveau modèle 14 pouces qui remplace les MacBook Pro 13 pouces Intel haut de gamme. Compte tenu de l’écran plus grand, il n’est pas juste de comparer les deux modèles. Ce qui est juste, cependant, c’est de jeter un coup d’œil à …

Apple prévoit d’obscurcir l’encoche du MacBook Pro avec du papier peint dans les images marketing

Des rumeurs de dernière minute qui sont sorties il y a quelques jours suggèrent que le MacBook Pro comportera une encoche en haut pour la webcam 1080p et le capteur de lumière ambiante, mais il s’avère que des informations sur une encoche ont été partagées il y a des mois par un leaker chinois qui aurait pu être la source de plusieurs autres rumeurs sur les prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Dans un message de forum partagé en août, « ty98 » …

Les dates de livraison des modèles de MacBook Pro glissant entre novembre et décembre

Les dates de livraison de diverses configurations de MacBook Pro ont commencé à glisser, certains modèles de MacBook Pro 16 pouces affichant désormais des dates de livraison allant du 2 au 16 novembre, contre la date de livraison initiale du 26 octobre. Pour les machines de stock, le MacBook Pro 16 pouces d’entrée de gamme à 2 499 $ avec puce M1 Pro et le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme avec puce M1 Max sont désormais répertoriés du 2 novembre au…