Un groupe de réflexion libéral a pris 2 millions de dollars au Qatar alors que son futur président faisait pression sur la Maison Blanche pour Doha ⋆ .

La Brookings Institution, l’un des groupes de réflexion les plus influents de Washington, a rapporté avoir reçu 2 millions de dollars du Qatar au cours de la même période, l’un de ses dirigeants plaidait pour le Qatar auprès de la Maison Blanche.

Just the News a obtenu des courriels de juin 2017 entre le général à la retraite du Corps des Marines américain John Allen, qui dirigeait un programme Brookings à l’époque, et le conseiller à la sécurité nationale de l’époque, HR McMaster.

Ils montrent Allen, l’ancien commandant de la Force internationale d’assistance à la sécurité de l’OTAN, demandant à McMaster de prendre des mesures spécifiques bénéfiques pour le Qatar. Le conseiller à la sécurité nationale répond plus tard qu’il a pris certaines de ces mesures.

Quelques jours avant les échanges de courriers électroniques, l’Arabie saoudite a fermé sa frontière terrestre avec le Qatar et a imposé un blocus aérien et maritime avec d’autres États du Golfe, accusant l’émirat de soutenir le terrorisme. Ils ont également demandé au Qatar de s’éloigner de l’Iran et d’abandonner son réseau de télévision apprécié Al Jazeera.

Le rapport annuel de Brookings pour 2017 indique que l’argent du Qatar a été versé entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Le rapport note que le groupe de réflexion libéral exploite un centre de recherche au Qatar.

Quatre mois après les courriels adressés à McMaster pour défendre le Qatar, Brookings a nommé Allen son prochain président.

Le nom d’Allen ne renvoie aucune inscription en tant que lobbyiste étranger actuel ou ancien dans la base de données des inscrits du ministère de la Justice en vertu de la Loi sur l’enregistrement des agents étrangers.

Just the News a demandé à Allen pour qui il travaillait pour le compte dans ses échanges avec McMaster, s’il s’était enregistré auprès du FARA, s’il avait eu des contacts avec le ministère de la Justice ou le FBI concernant ses contacts au Qatar, si Allen recevait personnellement de l’argent du Qatar, si il savait que le Qatar avait donné de l’argent à Brookings lorsqu’il a contacté McMaster, si Brookings avait joué un rôle dans son plaidoyer pour le Qatar et s’il était préoccupé par l’apparence que le Qatar a payé pour son accès à McMaster.

Il n’a pas répondu aux questions concernant ses adresses e-mail personnelles et Brookings, les appels sur son téléphone portable ou les e-mails adressés à son porte-parole personnel Beau Phillips.

“John Allen ne s’est engagé dans aucune collecte de fonds pour Brookings au Qatar, et l’institution n’a jamais reçu de contribution du Qatar ou d’aucune entité ou personne qatarie en relation avec les activités de John Allen”, a déclaré un porte-parole de Brookings à Just the News. Le porte-parole n’a pas répondu à une demande de fournir la ou les dates précises des 2 millions de dollars de dons du Qatar divulgués dans son rapport annuel.

McMaster n’a pas répondu à une question adressée à l’Institut Freeman Spogli d’études internationales de l’Université de Stanford, où il est membre invité, sur le rôle qu’il croyait qu’Allen jouait et comment le plaidoyer d’Allen a façonné les actions de McMaster. L’ambassade du Qatar n’a pas répondu à une question concernant le but de ses dons de 2 millions de dollars à Brookings et la ou les dates auxquelles ils ont été faits.

Allen a utilisé son adresse e-mail Brookings dans des messages avec McMaster. Certains d’entre eux comprenaient d’autres membres du personnel du Conseil national de sécurité.

«Au point de cette note, s’il vous plaît… [sic] comme vous l’avez peut-être tous entendu hier dans la salle d’attente, et comme vous le savez peut-être, je suis proche des Qataris depuis longtemps et dans cette mesure, j’ai leur confiance à plusieurs niveaux et parmi un certain nombre de dirigeants clés », A écrit Allen à McMaster et à deux membres du personnel le 9 juin.

Les Qataris m’ont «demandé de tirer sur Doha [the capital] pendant le week-end pour discuter de leur situation », a écrit Allen. «Je partirai ce soir et je vous ferai un rapport complet sur la partie aller» dans les prochains jours. Allen a demandé à McMaster de fournir les «informations générales» que le conseiller à la sécurité nationale avait mentionnées.

L’offre du président Trump de résoudre la crise diplomatique par la médiation était «magistrale», a poursuivi Allen. «J’ai dit aux Qs qu’ils devaient saisir cette opportunité très rapidement car [Trump] a jeté aux Qataris une bouée de sauvetage dans cette crise », qu’ils doivent accepter pour atteindre« un statut égal avec «l’autre camp» »et éviter« de nouvelles mesures / actions négatives ».

La Maison Blanche devrait également «encourager» l’émir du Koweït à jouer un rôle de premier plan avant que le président Trump n’intervienne. Mais les Qataris ont besoin d’une aide «à court terme», a déclaré Allen.

La fermeture de l’espace aérien et de la frontière place le Qatar «en état de siège»… leur mandat », a-t-il écrit. Les Qataris demandent un «signal de suivi» de la Maison Blanche ou du Département d’État, pour «appeler toutes les parties à rechercher une résolution pacifique de cette crise», a relayé Allen, notant qu’ils avaient spécifiquement demandé aux États-Unis d’utiliser les mots «agir avec retenue» dans la déclaration.

Si les Koweïtiens réussissent, a suggéré Allen, «je suppose que nous demanderions tranquillement à la partie saoudienne / émiratie d’ouvrir la frontière / de lever les restrictions de l’espace aérien comme un acte de bonne volonté et de bonne foi» à Trump, laissant l’émir du Qatar se rendre à la «médiation finale».

McMaster a envoyé un courriel à Allen deux jours plus tard. «J’espère que ce que nous vous avons fourni a été utile», a-t-il écrit dans une phrase coupée dans l’image de courrier électronique obtenue par Just the News.

«Nous avons reçu le message et avons envoyé des communications privées qui appellent [sic] pour la contention [image cuts off sentence] à la crise / assouplissement du blocus », a écrit le conseiller à la sécurité nationale. «J’ai hâte d’entendre vos conseils.»

Allen a répondu quelques heures plus tard qu’il «n’avait jamais rien reçu» du personnel de McMaster et qu’il n’avait pas eu de nouvelles de Dina Powell, la conseillère adjointe à la sécurité nationale. McMaster a suggéré de planifier un appel. “Merci frere!” Allen a répondu le 12 juin.

Le même jour, Allen a remercié Imaad Zuberi, le collecteur de fonds démocrate condamné qui prétend qu’il était un atout de la CIA, pour son «leadership» en «facilitant ce que je pense être des pourparlers très importants avec les Qataris». Dans un e-mail de son compte personnel, Allen a déclaré qu’il avait «un grand respect pour ce [Zuberi is] faire »pour les États-Unis

Dans un courriel du 16 juin, Allen a remercié McMaster de lui avoir parlé au téléphone la veille au soir. Il a mentionné avoir rencontré le frère de l’émir du Qatar, le cheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, «un jeune homme extraordinairement doué» qui était en charge de la réponse du Qatar.

Le ministre des Affaires étrangères du Qatar et le frère de l’émir veulent une réunion la semaine suivante avec McMaster, a écrit Allen. Si McMaster peut épargner 45 minutes, «vous serez impressionné par le sérieux et le dévouement que le Qatar est prêt à exercer» pour résoudre la crise.

Cet après-midi, Allen a relayé cette conversation à Zuberi, ancien diplomate et investisseur qatari Ahmed Al-Rumaihi, et à «Richard Olson», faisant peut-être référence à l’ambassadeur américain qui avait récemment pris sa retraite et aurait rejoint Allen lors du voyage à Doha. «Je vous avertirai immédiatement lorsque j’apprendrai quelque chose», leur a dit Allen à partir de son compte de messagerie personnel.

Lorsque Zuberi et Al-Rumaihi ont suggéré à Allen d’assister à la réunion avec les Qataris, Allen a déclaré que la réunion «n’aura jamais lieu» s’il y assiste. Il peut à la place obtenir «une lecture» de McMaster et ensuite rencontrer les Qataris. «Nous devrions déplacer cette conversation vers WhatsApp», a écrit Allen le 18 juin.

Il avait des nouvelles décevantes à partager avec Zuberi et Olson le 26 juin. McMaster a donné à Allen une «note très respectueuse» selon laquelle le conseiller à la sécurité nationale ne rencontrerait pas les Qataris lors de leur visite aux États-Unis, laissant plutôt cette réunion au secrétaire d’État Rex Tillerson, Allen écrit à partir de son e-mail Brookings.

La question de l’implication des think tanks dans des campagnes de lobbying ou de pression étrangères a fait surface dans le scandale Hunter Biden-Burisma lorsque des documents découverts par Just the News l’année dernière dans le cadre d’une action en justice ouverte ont révélé que John Herbst, un ancien ambassadeur travaillant pour le Conseil de l’Atlantique, avait pris contact avec des responsables du Département d’État à l’automne 2016 concernant Burisma. À l’époque, les responsables de l’État considéraient la société ukrainienne qui avait embauché Hunter Biden comme corrompue, et les responsables de ce pays considéraient les efforts de Herbst comme faisant partie d’une campagne de relations publiques visant à rehausser l’image de Burisma auprès du gouvernement américain.

Peu de temps après l’intervention de Herbst auprès de responsables de l’ambassade américaine à Kiev, dont George Kent, un haut fonctionnaire, Burisma a fait un don important au groupe de réflexion américain, selon les mémos.

«George, je voulais que vous sachiez avant qu’il ne devienne public que le Conseil de l’Atlantique a décidé d’accepter le soutien de son programme de Burisma», a écrit Herbst à Kent en janvier 2017, peu de temps avant l’entrée en fonction du président Trump. «Nous avons examiné la question de près et avons attendu plus d’un mois. Les informations que nous a fournies l’avocat Cravath de Burisma dans l’affaire de Londres ont été un facteur important, même si un certain malaise persiste.

Kent, alors responsable n ° 2 de l’ambassade, a transmis le courrier électronique de Herbst à l’ambassadrice américaine, Marie Yovanovitch, en tant que «FYI», suggérant à l’ambassadeur que le Conseil de l’Atlantique avait simplement fait partie du lobbying de la firme démocrate Blue Star. campagne pour Burisma, courriels obtenus par l’émission Just the News.

“Le duo Blue Star, Karen et Sally, sont sur la liste du Conseil de l’Atlantique, et sont les pousseurs probables de cela”, a écrit Kent. «John était venu à l’ancien DCR lors d’un voyage l’automne dernier avant de déménager et de parler de tout le lien entre Burisma et Zlochevsky. À l’époque, il n’a fait aucune mention de cette possibilité. »