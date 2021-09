Un groupe de réflexion sur le travail appelle à la FIN de la taxe d’habitation en faveur d’une nouvelle taxe sur les résidences | Royaume-Uni | Nouvelles

Le groupe de réflexion a suggéré que les propriétaires devraient payer une taxe annuelle d’une valeur de 0,5% de la valeur de leur maison, plutôt que la taxe d’habitation. L’Institute for Public Policy Research a avancé l’idée d’une « taxe foncière proportionnelle », pour tenter de lutter contre les inégalités régionales.

L’Institut estime que les personnes qui ont profité de la hausse des prix des maisons au cours de la dernière année paient injustement si peu par rapport à la valeur de leur maison.

Dans ce nouveau système, une personne vivant dans une maison d’un million de livres sterling devrait payer 5 000 livres sterling, en raison de la valeur de sa maison.

Ce format est ce qui a amené le système nouvellement suggéré à être étiqueté « taxe de résidence ».

En plus du remplacement de la taxe d’habitation, il a également été suggéré que le droit de timbre, qui est actuellement en place lorsqu’un individu déménage, serait remplacé par le nouveau prélèvement.

On estime que cette nouvelle forme d’imposition entraînerait une baisse d’environ trois pour cent des prix des logements dans des régions comme Londres.

Selon Rightmove, les similitudes de prix entre les maisons et les appartements se manifestent à travers certaines zones dans lesquelles les gens vivent.

Pour un appartement d’une chambre dans un quartier comme Brentwood dans l’Essex, le prix est d’environ 200 000 £.

Si vous deviez dépenser le même montant d’argent pour une maison à Grimsby, Lincs, l’individu pourrait acquérir lui-même une maison individuelle de quatre lits.

Shreya Nanda, économiste de l’IPPR, a déclaré : « Le marché du logement est presque entièrement responsable de l’inégalité croissante des richesses depuis les années 70.

Il a été dit par l’IPPR que la taxe d’habitation est devenue obsolète, ce qui signifie que les taxes payées sur les maisons les plus chères des pays sont gravement à l’origine de la flambée des valeurs des maisons.

Avec ce nouveau taux, on estime que les trois quarts des foyers en Angleterre paieraient moins que ce qu’ils paient actuellement.

L’IPPR a déclaré que le nouveau système rendrait le marché du logement et la fiscalité plus équitables – en raison du fait que les ménages aux revenus les plus faibles paient environ deux fois plus que les ménages aux revenus les plus élevés, en fonction de la proportion de leurs revenus.

Cependant, l’IPPR a identifié qu’il pourrait y avoir des problèmes pratiques qui découlent de ces changements, y compris une nouvelle façon de redistribuer les revenus plus élevés qui entrent, de sorte qu’ils soient répartis de manière équitable.

Une source du Trésor a confirmé qu’il n’y avait aucun plan en place pour l’introduction d’une telle forme d’imposition.