Un groupe de rock s’excuse après être devenu viral pour avoir uriné un concert en direct sur un fan

Brass Against, un groupe de reprises qui interprète des chansons uniques de Rage Against the Machine, Tool, Black Sabbath et d’autres groupes, s’est excusé vendredi sur Twitter après qu’une vidéo virale montrait leur chanteur en train d’uriner sur un fan pendant une performance. Au milieu d’une représentation de « Wake Up » de Rage Against the Machine au festival Welcome to Rockville à Daytona Beach, Floride jeudi soir, Sophia Urista a uriné sur le visage d’un fan consentant. Une vidéo de la scène dégoûtante est devenue virale.

« Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose auquel nous nous attendions, et ce n’est pas quelque chose que vous reverrez lors de nos concerts. Merci de l’avoir apporté hier soir, Daytona. » le groupe a tweeté vendredi. La déclaration a également été publiée sur la page Instagram du groupe.

La vidéo de l’incident montre un fan masculin allongé sur le sol avec une caméra montée sur la tête. Urista a dit à l’homme de se mettre au sol et elle a baissé son pantalon pour uriner sur son visage. Alors qu’elle remontait son pantalon, le fan s’est levé et a craché sur le public. Le festival a été diffusé en direct sur Twitch, mais le flux se serait arrêté lorsque Urista a baissé son pantalon. La scène a également été diffusée sur de grands écrans vidéo de chaque côté de la scène.

L’incident a rapidement valu à Brass Against plus d’attention qu’ils ne l’avaient prévu. Après qu’un critique se soit plaint que le comportement d’Urista ait entraîné la coupure du flux Twitch, ils ont répondu dans un tweet maintenant supprimé : « Nous sommes vraiment désolés. Pas qui nous sommes en tant que groupe. » Dans d’autres tweets, le groupe a assuré aux utilisateurs de Twitter qu’ils ne referaient plus jamais cela. « Nous entendons les suggestions et ne recommencerons plus, mais aucune agression n’a eu lieu là-bas », ont-ils écrit à une personne. Dans un autre message, le groupe a déclaré que l’homme savait qu’il allait uriner dessus. « Plusieurs commentaires ont été faits sur le fait de faire pipi avant que cela ne se produise réellement. Invités à monter sur scène », ont-ils écrit. Urista a également nettoyé son désordre après avoir quitté la scène, ont-ils écrit.

Urista n’a pas commenté publiquement la situation elle-même, mais l’incident a rehaussé son profil. Le chanteur, qui a joué sur The Voice en 2016, compte désormais plus de 62 000 abonnés sur Instagram. Selon le site Web de Brass Against, elle les rejoindra pour leur tournée européenne 2022, lorsqu’ils ouvriront pour Tool.