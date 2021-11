Un groupe de soins de santé rompt ses liens avec Aaron Rodgers après avoir critiqué la politique du vaccin COVID

Une grande entreprise de soins de santé a rompu un partenariat de longue date avec le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, après que Rodgers a révélé qu’il avait contracté COVID-19 alors qu’il n’était pas vacciné et a critiqué ce qu’il a qualifié de politique déraisonnable entourant le vaccin COVID.

Rodgers a critiqué cette semaine ce qu’il a qualifié de « foule réveillée » perpétuant une « chasse aux sorcières » contre des individus non vaccinés contre le COVID-19. Le joueur de football lui-même a été critiqué pour ne pas avoir été vacciné et avoir par la suite contracté la maladie.

À la suite de ces remarques, le groupe de soins de santé basé au Wisconsin, Prevea Health, a déclaré qu’il mettait fin à son partenariat public de longue date avec Rodgers.

« Prevea Health et Aaron Rodgers ont pris la décision de mettre fin à leur partenariat » à compter de vendredi, a indiqué la société dans un communiqué.

« Prevea Health reste profondément engagé à protéger ses patients, son personnel, ses prestataires et ses communautés au milieu de la pandémie de COVID-19 », poursuit le communiqué. « Cela inclut d’encourager et d’aider toutes les populations éligibles à se faire vacciner contre le COVID-19 afin d’empêcher le virus d’avoir un impact significatif sur les vies et les moyens de subsistance. »

Rodgers a fait valoir en partie que les incertitudes entourant le vaccin COVID-19 l’ont motivé à renoncer à le recevoir. « À ma connaissance, il n’y a eu aucune étude à long terme sur les problèmes de stérilité ou de fertilité autour du vaccin. C’était donc définitivement quelque chose qui m’inquiétait », a-t-il déclaré lors d’une interview cette semaine.

