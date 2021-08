Un groupe de surveillance budgétaire exhorte la Chambre à ne pas adopter le projet de loi budgétaire de 3,5 milliards de dollars ⋆ .

in

Le Comité pour un budget fédéral responsable exhorte la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et la Chambre dirigée par les démocrates à ne pas adopter une résolution de réconciliation budgétaire de 3 500 milliards de dollars.

L’organisation a averti que les 1,75 billion de dollars d’emprunts en vertu de la résolution sont “irresponsables” et “nuisibles”.

L’utilisation de la réconciliation budgétaire a permis aux démocrates d’adopter la résolution au Sénat récemment sans aucun vote des républicains.

Le CRFB a estimé que les nouvelles initiatives de dépenses dans la résolution pourraient finir par coûter aux contribuables un total de 5 000 milliards de dollars à 5 500 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.

Le Sénat a adopté un projet de loi bipartite distinct sur les infrastructures, qui, selon le CRFB, empruntera 400 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

« Dans l’ensemble, la réussite de ces efforts pourrait ouvrir la voie à 4 300 milliards de dollars de nouvelle dette avant d’étendre l’une de ses politiques expirantes, suffisamment pour porter la dette à 119 % de l’économie d’ici la fin de la décennie », selon un CRFB. une analyse.

La présidente du CRFB, Maya MacGuineas, a déclaré lundi que la résolution budgétaire du Sénat devrait être un « non-starter » à la Chambre.

“Cela permet 1,75 billion de dollars de nouveaux emprunts directs à un moment où la dette se dirige déjà vers des niveaux records”, a déclaré MacGuineas. “Ce genre d’emprunt avait du sens pendant la récession et la pandémie, mais il serait irresponsable et nuisible à l’avenir.”

MacGuineas a exhorté Pelosi à donner suite à son engagement précédent selon lequel la Chambre adopterait une loi sur les infrastructures qui serait payée au lieu d’augmenter la dette nationale.

« House Leadership a longtemps soutenu la budgétisation par répartition, et ce n’est pas le moment de l’abandonner », a déclaré MacGuineas.

“Plutôt que de préparer le terrain pour 1,75 billion de dollars de nouveaux emprunts, la Chambre devrait identifier des réductions de revenus et de dépenses supplémentaires afin que la législation sur les infrastructures soit entièrement payée et soutienne ainsi une croissance économique plus forte”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas le moment d’exploser davantage notre dette nationale.”