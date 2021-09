Un groupe de travailleurs qualifie le règlement d’Activision de « claque au visage »

Image : Activision Blizzard

Suite à l’annonce selon laquelle Activision Blizzard envisage de régler la plainte de l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) des États-Unis pour seulement 18 millions de dollars, les travailleurs d’un syndicat disent qu’il ne fait pas assez pour freiner les « mauvais acteurs des entreprises ».

Aujourd’hui, la Campagne pour organiser les employés numériques, un projet du syndicat Communication Workers of America, a publié une brève déclaration concernant les plans proposés par Activision Blizzard pour régler le procès EEOC, dont l’existence vient d’être révélée lundi. Dans un tweet, le CODE-CWA a qualifié le paiement de ” gifle aux travailleurs [who have] traité des conditions de travail toxiques pour [years]. “

Dans une réponse ultérieure plus longue et plus cinglante, la secrétaire-trésorière de la CWA, Sara Steffens, a déclaré que non seulement le règlement de 18 millions de dollars “simples centimes” à la valeur nette de 72 milliards de dollars d’Activision Blizzard, la société n’a toujours pas reconnu comment ses actions ont activement nui à ses ouvriers.

“Le règlement insuffisant de l’EEOC d’hier a clairement indiqué que les milliers de travailleurs d’Activision Blizzard qui ont souffert d’années d’inconduite toxique au travail au nom d’Activision Blizzard ne recevront pas une vraie justice”, a écrit Steffens dans la déclaration tweetée.

Activision Blizzard vaut 72 milliards de dollars – un règlement de 18 millions de dollars ne représente que quelques centimes compte tenu des ressources disponibles pour cette société riche en liquidités. Pire encore, la direction d’Activision Blizzard ne reconnaît pas que leurs actions ont nui à leurs travailleurs, considérant le règlement comme un très petit prix à payer pour se débarrasser d’une « distraction ».

Steffens a poursuivi en disant que le règlement ne punissait pas les « mauvais acteurs des entreprises » et a appelé le Département californien de l’Emploi et du Logement équitables, le Conseil national des relations de travail et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis à prêter attention à cela et à « choisir de vraiment tenir Activision Blizzard pour responsable » pour le bien de ses 10 000 employés.

ABetterABK, un collectif de travailleurs d’Activision Blizzard et de King Digital Entertainment qui s’est formé à la suite des problèmes persistants dans ces entreprises, a retweeté les déclarations de Sara Steffens et CODE-CWA.

Lorsqu’il a été contacté pour commentaires par Kotaku, un porte-parole d’Activision Blizzard a publié une déclaration :

Nous nous sommes mis d’accord sur 18 millions de dollars avec l’EEOC, qui est expert dans ce domaine. L’EEOC procédera à une évaluation indépendante de chaque demande reçue. Tout employé qui pense avoir fait l’objet de harcèlement ou de représailles doit contacter l’EEOC. Il y aura plusieurs canaux de communication fournissant des informations sur la façon de faire une réclamation. Nous voulons que l’EEOC connaisse toutes les personnes qui pensent avoir subi du harcèlement ou des représailles.

Activision Blizzard est dans l’eau chaude depuis fin juillet, lorsque le California Department of Fair Employment and Housing a poursuivi l’énorme éditeur de jeux pour discrimination et harcèlement, en particulier à l’encontre des femmes et des personnes de couleur. Les dirigeants de l’entreprise se sont excusés, tandis que certains, dont le président de Blizzard, J. Allen Brack, ont démissionné ou sont partis. Un deuxième procès, celui d’investisseurs, a atterri sur les genoux d’Activision Blizzard en août, et l’entreprise s’occupe depuis de limiter les dégâts.

Alors que la poursuite de l’EEOC qui vient d’être révélée serait réglée pour seulement 18 millions de dollars, Activision Blizzard fait toujours face à trois autres et traite également des enquêtes menées par la Securities and Exchange Commission et le ministère américain de la Justice.