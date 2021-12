Un groupe de volontaires évacue 39 Américains et résidents permanents d’Afghanistan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Près de 40 citoyens américains et résidents permanents légaux laissés pour compte par le retrait chaotique du président Biden d’Afghanistan ont été évacués vendredi par un groupe de civils volontaires.

Trente-neuf citoyens américains et résidents légaux ont été évacués du pays déchiré par la guerre vendredi et se dirigent vers New York grâce au groupe de bénévoles Project Dynamo, selon le New York Post.

(Photo du Corps des Marines des États-Unis par le Sgt. Isaiah Campbell)

Parmi les évacués, plus d’une dizaine d’enfants dont un citoyen américain de 11 mois,

« Il s’agit du premier sauvetage aérien majeur connu avec des bottes américaines au sol depuis que le gouvernement américain a abandonné l’Afghanistan en août », a déclaré James Judge, porte-parole de l’organisation, dans un communiqué.

Deux membres du Projet Dynamo se seraient rendus en Afghanistan en provenance d’un pays non divulgué plus tôt cette semaine et auraient emmené des évacués dans un refuge près de Kaboul avec un groupe de volontaires.

Des combattants talibans posent pour une photo à Wazir Akbar Khan dans la ville de Kaboul, en Afghanistan, le mercredi 18 août 2021. Les talibans ont déclaré une « amnistie » dans tout l’Afghanistan et ont exhorté les femmes à rejoindre leur gouvernement mardi, cherchant à convaincre une population méfiante que ils ont changé un jour après qu’un chaos mortel s’est emparé de l’aéroport principal alors que des foules désespérées tentaient de fuir le pays. (Photo AP/Rahmat Gul)

Après avoir été vaccinés et testés pour le coronavirus, les évacués ont quitté l’aéroport de Kaboul sur deux vols payés par Berry Aviation.

L’administration Biden a admis lundi avoir laissé des centaines de citoyens américains supplémentaires en Afghanistan après un retrait chaotique. Les chiffres, divulgués dans un communiqué de presse du département d’État, sont considérablement plus élevés que les estimations du président Biden concernant le nombre d’Américains laissés en Afghanistan après le départ des forces américaines du pays.

Des soldats talibans montent la garde dans la province du Panjshir, au nord-est de l’Afghanistan, le mercredi 8 septembre 2021. (AP Photo/Mohammad Asif Khan)

En outre, un attentat suicide à la bombe à l’extérieur de l’Abbey Gate à l’aéroport de Kaboul en Afghanistan le 26 août a tué 13 militaires américains et en a blessé au moins 18 autres, ont déclaré des responsables américains, ce qui en fait le jour le plus meurtrier pour les troupes américaines en 10 ans.

Caitlin McFall de Fox News a contribué à ce rapport