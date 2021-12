Un groupe dédié à la vente de véhicules d’occasion manipulés dans leur kilométrage est démantelé en Navarre

29/12/2021 à 10h20 CET

PE

Les agents de la Benemérita ont découvert quee quatre ateliers dans la Cuenca de Pampelune (Navarre) ont acheté des véhicules auprès de sociétés de location de voitures avant de passer le premier contrôle technique obligatoire.

Une fois en sa possession, le groupe ont fait une réduction considérable de kilomètres et c’est alors qu’ils se sont rendus aux gares de ITV réussir le premier examen obligatoire, obtenant la fiche de contrôle technique avec les kilomètres modifiés, qui ne correspondaient pas aux kilomètres réels.

Il y a huit détenus et 81 véhicules manipulés

La Garde civile a arrêté huit personnes, des professionnels du secteur de la acheter et vendre des véhicules d’occasion et vendre les véhicules manipulés en profitant de cette condition pour donner aux acheteurs un sentiment de confiance et de fiabilité. Ils sont inculpés des délits présumés de fraude, de falsification de documents et d’appartenance à un groupe criminel.

Les détenus ont manipulé 81 véhicules, qu’ils ont vendus en ligne à des personnes quiet ils résidaient dans 12 provinces différentes sans connaître le kilométrage réel de la voiture qu’ils achetaient.

Les enquêteurs ont conclu que l’organisation aurait obtenu un avantage économique de plus de 147 000 euros et il aurait permis de réduire le nombre de véhicules dépassant les 4 millions de kilomètres au total.